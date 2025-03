Les affiches des finales du Trophée Coupe de France sont connues

Qui succèdera à Fougères et Alençon, lauréats 2024 du Trophée Coupe de France ? Disséminés à travers la France, les quatre plateaux des tournois masculin et féminin ont livré leur verdict.

Chez les femmes, Monaco et Rouen-Bihorel se retrouveront à l’AccorArena le 25 avril prochain. Toujours invaincu en NF1, et déjà assuré de remonter en Ligue 2, le MBA a pourtant failli connaître frisé la correctionnelle tout au long du week-end. Déjà pas sereines face à l’ALPC Moulin Nantes (80-75), pensionnaire de NF2, les joueuses de la Principauté ont eu besoin de deux prolongations pour éliminer Le Poinçonnet (94-93).

Un crève-cœur absolu pour les Indriennes, portées par une invraisemblable LeLe Grissett tout au long du plateau (43 points en quart de finale ET en demi-finale), qui ont remonté 17 points de retard à la mi-temps face aux invincibles Monégasques (31-48), avant de venir mourir au bout de 50 minutes. Pour ne rien arranger, les joueuses d’Olivier Ménival se sont mêmes vues en finale lorsque qu’Henda Koita a rentré le dernier panier mais les arbitres l’ont invalidé, jugeant qu’il avait été inscrit quelques secondes après le buzzer final.

Finaliste malheureux en 2024 (65-84 face à Alençon), le MBA défiera Rouen-Bihorel, qui a successivement sorti Champagne Basket (68-66) et Annemasse (70-59). Là aussi, un temps menées de 9 points, les Normandes ont dû s’employer plus longtemps que prévu, avec une prolongation qui aura été nécessaire pour se débarrasser des Haut-Savoyardes.

Les résultats du Trophée Coupe de France féminin Les quarts de finale : Martigues – Le Poinçonnet : 67-69

ALPC Moulin Nantes (+7) – Monaco : 75-80

Rouen Bihorel – Champagne Basket : 68-66

Annemasse – SIG Association : 69-68 Les demi-finales : Monacpo – Le Poinçonnet : 94-93 (a.2.p)

Rouen Bihorel – Annemasse : 70-59 (a.p.)

Comme pour la version féminine, la finale masculine permettra à l’un des vaincus de l’an dernier de tenter de se refaire la cerise. Après le crève-cœur de 2024, et cette défaite sur le fil face au triple tenant, Fougères (76-77), le CS Gravenchon tentera d’inscrire son nom au palmarès du Trophée Coupe de France.

Alors que le plateau se déroulait chez eux, les Normands ont sorti l’épouvantail Cergy-Pontoise (72-65) avant de faire respecter la hiérarchie contre Roncq (82-62). Alors qu’il a manqué un buzzer beater désespéré depuis le milieu de terrain l’an dernier, Cédric Le Borloch avait visiblement à cœur de retrouver Bercy. Face aux Nordistes, le capitaine a marqué la bagatelle de 15 points dans le seul premier quart-temps.

Après trois ans d’hégémonie fougeraise, le vainqueur du Trophée 2025 sera un lauréat inédit puisque le Beyssac Beaupuy Marmande s’est adjugé l’autre ticket. Alors que le Pays Salonais, leader incontesté de la Poule A (17v-1d), pouvait faire office de favori du plateau de Saint-Jean-de-Braye, les Provençaux ont pris la porte dès les quarts de finale, battus par Beaujolais, et c’est le BBM qui en a profité, après avoir aisément sorti Saint-Just-Saint-Rambert en ouverture. La finale proposera donc un duel entre premiers, respectivement de la Poule B et C.