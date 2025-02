Les Bleues sans Astier ni Malonga face à Israël, mais avec la première de Djekoundade et les sœurs Djaldi-Tabdi

Moins de 72 heures après sa victoire historique face à l’Irlande (125-24), l’équipe de France va conclure sa phase de qualifications pour l’EuroBasket 2025 avec un déplacement à Riga, pour y affronter Israël, interdit de jouer à domicile.

Alors que la fédération a affrété un vol privé vers la Lettonie, depuis Dijon, 12 joueuses ont embarqué pour Riga, laissant à quai Pauline Astier, brillante jeudi mais préservée en raison d’une gêne au mollet, et Dominique Malonga, souffrante.

Ainsi, l’internationale 3×3 Myriam Djekoundade fêtera sa grande première avec les Bleues du 5×5, tandis que les sœurs Djaldi-Tabdi, Clarince et Maeva, auront l’occasion de jouer ensemble, ce qui sera une première pour deux sœurs en équipe de France depuis 1958.

« Tous les matchs ont un enjeu », prévenait le sélectionneur Jean-Aimé Toupane, jeudi soir, à propos de l’affrontement face à Israël. « Nous, on est là pour travailler. On se voit peu dans l’année et ce temps ensemble doit nous apporter des choses. C’est pourquoi tous les matchs sont importants. »

Le match contre Israël sera retransmis gratuitement à 15h sur L’Équipe Live puis en différé à 19h sur La Chaîne L’Équipe.