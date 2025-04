Les Flammes Carolo et Basket Landes prennent l’avantage, mission maintien quasi impossible pour Chartres

Flammes Carolo 90-72 Lattes-Montpellier (playoffs)

Après leur non-participation de justesse la saison dernière (9e à égalité avec les dernières qualifiées Angers), les Flammes Carolo avaient soif de revanche en playoffs. Et elles l’ont montré d’entrée face aux demi-finalistes en titres, Lattes-Montpellier. C’est grâce à une première période maîtrisée (51-34) derrière une Sara Chevaugeon en feu (21 points) que les joueuses de Charlevilles-Mézières ont pris la mesure du BLMA. Elles n’ont fait que gérer leur écart sur le reste de la rencontre. Seule adversaire qui a surnagé : Élodie Naigre, qui termine meilleure marqueuse du match avec 23 points. Les Flammes prennent une sérieuse option sur la qualification en demi-finale avec cet écart de 18 points. Seule inquiétude, la sortie sur blessure de la meneuse Coline Franchelin, après seulement quatre minutes.

ASVEL 68-69 Basket Landes (playoffs)

La dernière affiche de playoffs oppose deux équipes titrées sur les quatre dernières années. Comme l’année dernière, l’ASVEL et Basket Landes s’affrontent au premier tour des playoffs, et les secondes remportent le match aller à l’extérieur. Cette fois, le score est plus serré qu’en 2024 (67-89). Notamment car les jeunes lyonnaises ont tenu la baraque pendant longtemps. Plus de la moitié des minutes ont été distribuées à des joueuses de 20 ans ou moins. Sur la longueur, les toutes récemment draftées en WNBA Dominique Malonga (21 points, 13 rebonds mais 5 pertes de balle) et Juste Jocyte (11 points à 3/9 aux tirs) ont péché. Les émotions des derniers jours et l’aller-retour express aux États-Unis de Malonga a dû peser sur leurs organismes.

En face, les Landaises ont renversé la partie alors qu’elles étaient menées de 17 points à la mi-temps. Yohana Ewodo (9 points, 6 rebonds) a donné la victoire aux siennes sur un rebond offensif. Verrouillant un succès qui les rend favorites de ce quart de finale, avant un match retour à l’espace François Mitterrand, où elles n’ont perdu… qu’une seule fois en championnat cette saison.

Le panier de la gagne pour Yohana Ewodo à 25 secondes de la fin 😱@BasketLandes s'impose 69 à 68 sur le parquet de l'@ASVEL_Feminin ✅#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/zEptWcwQIL — LFB (@basketlfb) April 18, 2025

Chartres 62-81 Villeneuve (play-down)

Dans les playdowns, il y a eu moins de surprises. Lanterne rouge avec des défaites contre ses trois concurrents à la descente, Chartres démarrait cette nouvelle phase avec un bilan de 0 victoire pour 6 défaites. Un septième revers est venu s’ajouter à la liste. Les Chartraines ont souffert à domicile contre les championnes en titre Villeneuve d’Ascq, qui officialisent leur maintien. Après un premier quart-temps remporté 24-16, elles ont logiquement coulé dans les deuxièmes et troisièmes quarts. La tâche était trop dure sans leur troisième meilleure marqueuse Kendall Cooper et leur coach Benoît Marty (paternité). Côté ESBVA, Marie-Paule Foppossi termine avec 19 points, Halley Peters a dominé la raquette avec 14 points et 15 rebonds, tandis que Carla Leite n’a eu besoin de jouer que 14 minutes. Pour arracher leur maintien, Chartres doit maintenant gagner 4 de ses 5 derniers matches, dont trois à l’extérieur…

Landerneau 72-71 Roche Vendée (play-down)

Enfin, la dernière rencontre a vu Landerneau remporter de justesse son premier match contre La Roche Vendée. Après avoir encaissé 45 points en première période, rien n’était pourtant joué. Mais les Bretonnes ont « resserré la défense en rendant les choses moins faciles à La Roche » en seconde période, comme l’a expliqué le coach Wani Muganguzi au Télégramme. Il a notamment pu compter sur sa néo-draftée en WNBA Ajda Kane, qui s’est sentie pousser des ailes au vu des récents événements pour sortir son premier double-double de la saison (13 points, 10 rebonds). Le reste de l’équipe se l’est jouée collectif. Pendant qu’en face, plus de la moitié des points ont été inscrits par deux joueuses : Brooke McCarthy et Vaciana Gomis. Landerneau prend la 2e place provisoire de ce play-down qui s’étendra jusqu’à la mi-mai.