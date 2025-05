Les Flammes Carolo piochent en LF2, avec la meneuse Lucile Jérôme

Lucile Jérôme, meneuse de Mondeville en LF2, va bien découvrir La Boulangère Wonderligue à partir de la saison 2025-2026. Comme annoncé, elle s’est engagée avec les Flammes Carolo et pourrait également découvrir l’EuroLeague par la même occasion.

Deux saisons abouties en LF2

Après l’élimination de Mondeville en demi-finale des playoffs de LF2, Lucile Jérôme a confirmé à Ouest-France son départ pour les Ardennes à la rentrée prochaine. « Partir à Charleville, c’est la suite logique, un bon projet qui ne se refusait pas », indique-t-elle. « Je me sentais prête à franchir le pas et j’ai été séduite par les discours des dirigeants. »

Avec Mondeville, Lucile Jérôme (1,75 m, 21 ans) a compilé 11,1 points, 4 rebonds et 4,3 passes en 21 matchs de saison régulière en LF2. Elle a encore été décisive en playoffs, avec plus de 13 points et 8 passes de moyenne en quart de finale contre Feytiat, avant que son équipe et elle soient trop justes face au leader de la saison, Toulouse.

La native de Picardie, après trois saisons en Normandie (une à Ifs, deux à Mondeville), va désormais franchir un nouveau cap dans sa carrière aux Flammes Carolo. Meneuse intelligente, capable de gérer le tempo et de créer pour ses partenaires, elle apportera une vraie alternative sur le poste 1, alors qu’Amel Bouderra aura pris sa retraite sportive.