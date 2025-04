Maïa Hirsch à la relance chez les Flammes Carolo ?

Maïa Hirsch devrait s’engager avec les Flammes Carolo pour la saison 2025-2026. Après une saison perturbée par les blessures à Villeneuve-d’Ascq, l’intérieure tricolore rejoint un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles en La Boulangère Wonderligue. Elle sera rejointe dans les Ardennes par Lucile Jérôme, jeune meneuse prometteuse en provenance de Mondeville (LF2).

Maïa Hirsch, nouveau défi à Charleville-Mézières

À seulement 21 ans, Maia Hirsch (1,96 m, 21 ans) s’offre un nouveau départ. Peu utilisée à Villeneuve-d’Ascq cette saison (2,7 points, 2,4 rebonds en 9 matchs), l’intérieure formée passée par le Pôle France a décidé de rejoindre les Flammes Carolo pour tenter de relancer sa carrière. Draftée en 12e position par le Minnesota Lynx en 2023, elle n’a pas encore eu l’opportunité de confirmer les espoirs suscités par ses débuts à Charnay puis à Villeneuve.

En rejoignant Charleville-Mézières, elle s’inscrit dans un projet ambitieux, dans un club solide sportivement et structurellement, encore engagé cette saison en playoffs de La Boulangère Wonderligue (quart de finaliste) et en finale de Coupe de France.

Lucile Jérôme, profil complémentaire pour la mène

Autre recrue pour 2025-2026 : Lucile Jérôme (1,75 m, 21 ans), l’une des révélations de la saison en LF2. Avec Mondeville, la native de Picardie a compilé 11,3 points, 4 rebonds et 4,7 passes en 23 matchs avant la belle des quarts de finale de playoffs, remportée ce samedi contre Feytiat avec 13 points et 8 passes décisives de la meneuse de grande taille. Déjà passée à Mondeville entre 2018 et 2020, la native de Saint-Quentin a brillé en 2022-2023 avec Ifs en NF1 avant de passer un cap à son retour à l’USOM. En 2023, l’ex-joueuse de Nantes-Rezé a participé à la conquête du titre européen avec l’équipe de France U20.

Sa signature s’inscrit dans la volonté des Flammes de miser sur de jeunes joueuses à fort potentiel. Meneuse intelligente, capable de gérer le tempo et de créer pour ses partenaires, elle apportera une vraie alternative sur le poste 1.