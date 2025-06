Les Flammes Carolo s’offrent Liz Dixon, passée par la WNBA et le Panathinaïkos

Après le départ de six joueuses, dont la MVP de la finale de Coupe de France Sara Chevaugeon pour Charnay, les Flammes Carolo sont sur le point de boucler leur effectif pour la saison prochaine. Le club de Charleville-Mézières a annoncé la sixième et avant-dernière arrivée de son intersaison, en la personne d’Elisabeth, dite Liz Dixon (1,96 m, 24 ans).

« Une joueuse que je voulais déjà cette saison »

Passée par la fac de Louisville avant de découvrir la WNBA avec Phoenix puis Connecticut, l’intérieure américaine évoluait au Panathinaïkos cette saison, où son impact en EuroCup était important (12,8 points et 10,5 rebonds). Son arrivée fait grandement plaisir à son futur entraîneur, Romuald Yernaux : « C’est une joueuse que je suivais depuis deux ans et que je voulais déjà cette saison. Elle dispose d’un bon QI basket, elle est grande, mobile et a une forte présence au rebond. C’est une joueuse qui dispose d’une bonne qualité de tir et que j’apprécie beaucoup car elle est capable de jouer de l’extérieur vers l’intérieur malgré sa grande taille. »

Liz Dixon vient renforcer une raquette formée par Maia Hirsch, Tiffany Clarke et la dernière recrue Tenin Magassa, à côté de qui elle devrait apporter toutes ses qualités dans des situations déjà imaginées par le coach Yernaux : « Ce n’est pas une poste 5 lourde qui reste en bas mais un profil polyvalent, plutôt technique et qui peut jouer les pick’n’roll ». Déjà expérimentée au haut niveau, dotée d’une forte potentialité, les Flammes Carrolo semblent frapper un gros coup sur le marché. D’autant qu’elle n’a « pas de contraintes contractuelles liées à la WNBA », et sera donc disponible toute la saison et ce dès la rentrée, ce qui comptait beaucoup pour le club.

Liz Dixon est la sixième recrue et la neuvième joueuse professionnelle du club, qui souhaiterait encore une dernière arrivée pour « boucler un mercato estival ambitieux et ciblé ». L’effectif est pour le moment constitué de Coline Franchelin et Lucile Jérôme à la mène ; de Noémie Brochant, Isabelle Strunc et Vaciana Gomis sur les postes 2-3-4 ; et de Maia Hirsch, Tiffany Clarke, Tenin Magassa et donc Elisabeth Dixon à l’intérieur.