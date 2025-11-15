Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre

La 11e journée de NM1 avait déjà fait l’effet d’une onde de choc, mais la 12e journée s’est terminée avec encore davantage de surprises : les deux leaders de la poule A, Levallois et Lorient, ont perdu vendredi, à l’instar du Havre, désormais rejoint en tête de la poule B par Fos Provence. Des résultats qui ont resserré les écarts dans le haut de tableau.

Poule A : Levallois et Lorient surpris, les poursuivants se rapprochent

Finir fort et renverser le match : ces dernières semaines, c’était la recette appliquée par Levallois pour venir à bout de ses adversaires et conserver sa bonne dynamique. Ce vendredi, Kane Milling (30 points) et les Metropolitans ont cette fois réussi à démarrer fort, en prenant vite les commandes à Tours (18-26, 10e)… mais ils ont fini par se faire engloutir par des Tourangeaux transcendés offensivement. Sous l’impulsion d’un Moustafa Haidara ultra dominant dans la raquette, auteur de 20 points à 8/9 aux tirs et 15 rebonds, la meilleure attaque de NM1 a submergé le leader grâce à sa force collective (29 passes décisives, 123 d’évaluation cumulée !). Le TMB revient ainsi à une victoire de la tête de la poule A.

Car l’autre co-leader, Lorient, a lui aussi cédé du terrain. Le CEP s’est incliné vendredi sur le parquet de Chartres (75-60). Impuissant dans les deuxième et troisième quart-temps (21 points inscrits en 20 minutes), les Lorientais se sont heurtés à la 4e meilleure défense du championnat sans parvenir à trouver une solution offensive. Désormais relancés, les Chartrains remportent leur 4e match sur les 5 derniers disputés, et pointent à la 10e place de la poule A.

Dans l’un des chocs de la soirée, Pays de Fougères s’est imposé sur le parquet de Tarbes-Lourdes (65-67) grâce à une folle remontée dans les dernières minutes (11-23 dans le 4e quart-temps). Pays de Fougères revient donc à hauteur de l’UTLPB, ex-aequo avec Tours et à une victoire des deux leaders. Rennes a manqué l’occasion de repartir de l’avant en s’inclinant dans les derniers instants à Toulouse (83-81), Vitré et Val de Seine ont retrouvé la victoire et Angers s’est offert un 7e succès de la saison à Poissy.

Poule B : Mulhouse fait à nouveau chuter Le Havre, Fos co-leader

Invaincus pendant dix journées, et battus deux week-ends de suite : Le Havre n’est plus le seul leader de la poule B. Tombés face à Loon-Plage lors de la 11e journée, les Havrais ont cette fois chuté loin de leurs bases, à Mulhouse (73-66). Les Mustangs ont mené de bout en bout : une domination collective et une marque bien répartie (8 joueurs entre 6 et 12 points), de la générosité dans les efforts et notamment au rebond (43 pour Mulhouse, 35 pour Le Havre), une défense imperméable. Pour la première fois de la saison, le STB, 2e meilleure attaque de la poule B, n’a pas dépassé les 70 points et n’a trouvé le remède à aucun moment. Un gros coup pour les Mulhousiens, qui reviennent à une victoire du duo de tête.

Il y a deux semaines encore, il était presque impossible de prédire que Fos Provence reviendrait à hauteur du Havre, en tête de la poule B, à la mi-novembre. Pourtant, en l’emportant justement à Loon Plage, premier bourreau du STB cette saison, les Fosséens sont pleinement de retour dans la course. Dans le sillage d’un Kareem Thompson omniprésent (17 points, 7 rebonds, 6 passes décisives), Fos Provence est resté sérieux jusqu’au bout (78-87) et se trouve désormais co-leader de la poule B (10 victoires, 2 défaites).

L’un des principaux poursuivants, Orchies, est tombé pour la première fois à domicile, lors du derby du Nord contre Berck (82-86), également bien placé dans la poule (8 victoires, 3 défaites). Boulogne-sur-Mer a largement battu Saint-Vallier (93-74), Metz a remporté le match de la peur contre le Pays Salonais, Charleville-Mézières s’est imposé sur le fil contre Besançon grâce à deux lancers francs de Patrick Mwamba (82-81) et LyonSO a vaincu son voisin, le SCABB Lab (68-75).