Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre

NM1 - La hiérarchie a de nouveau été bousculée lors d'une 12e journée de championnat pleine de surprises : leaders de la poule A, Levallois et Lorient se sont inclinés respectivement à Tours et à Chartres, tandis que Le Havre a chuté à Mulhouse et voit Fos Provence revenir à égalité, tout en haut de la poule B.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre

Mulhouse a remporté l’un des chocs de la soirée contre Le Havre.

Crédit photo : Victor Lecomte

La 11e journée de NM1 avait déjà fait l’effet d’une onde de choc, mais la 12e journée s’est terminée avec encore davantage de surprises : les deux leaders de la poule A, Levallois et Lorient, ont perdu vendredi, à l’instar du Havre, désormais rejoint en tête de la poule B par Fos Provence. Des résultats qui ont resserré les écarts dans le haut de tableau.

Poule A : Levallois et Lorient surpris, les poursuivants se rapprochent

Finir fort et renverser le match : ces dernières semaines, c’était la recette appliquée par Levallois pour venir à bout de ses adversaires et conserver sa bonne dynamique. Ce vendredi, Kane Milling (30 points) et les Metropolitans ont cette fois réussi à démarrer fort, en prenant vite les commandes à Tours (18-26, 10e)… mais ils ont fini par se faire engloutir par des Tourangeaux transcendés offensivement. Sous l’impulsion d’un Moustafa Haidara ultra dominant dans la raquette, auteur de 20 points à 8/9 aux tirs et 15 rebonds, la meilleure attaque de NM1 a submergé le leader grâce à sa force collective (29 passes décisives, 123 d’évaluation cumulée !). Le TMB revient ainsi à une victoire de la tête de la poule A.

Car l’autre co-leader, Lorient, a lui aussi cédé du terrain. Le CEP s’est incliné vendredi sur le parquet de Chartres (75-60). Impuissant dans les deuxième et troisième quart-temps (21 points inscrits en 20 minutes), les Lorientais se sont heurtés à la 4e meilleure défense du championnat sans parvenir à trouver une solution offensive. Désormais relancés, les Chartrains remportent leur 4e match sur les 5 derniers disputés, et pointent à la 10e place de la poule A.

Dans l’un des chocs de la soirée, Pays de Fougères s’est imposé sur le parquet de Tarbes-Lourdes (65-67) grâce à une folle remontée dans les dernières minutes (11-23 dans le 4e quart-temps). Pays de Fougères revient donc à hauteur de l’UTLPB, ex-aequo avec Tours et à une victoire des deux leaders. Rennes a manqué l’occasion de repartir de l’avant en s’inclinant dans les derniers instants à Toulouse (83-81), Vitré et Val de Seine ont retrouvé la victoire et Angers s’est offert un 7e succès de la saison à Poissy.

NM1 – Journée 12
14/11/2025
VDS Val de Seine Basket
94 85
PFB Pôle France
TAR Tarbes-Lourdes
65 67
FOU Pays de Fougères
TOU Tours
105 80
LEV Levallois
SAB Sables Vendée Basket
76 84
VIT Vitré
POI Poissy
79 84
ANG Angers
CHA Chartres
75 60
LOR Lorient
TOU Toulouse
83 81
REN Rennes

Poule B : Mulhouse fait à nouveau chuter Le Havre, Fos co-leader

Invaincus pendant dix journées, et battus deux week-ends de suite : Le Havre n’est plus le seul leader de la poule B. Tombés face à Loon-Plage lors de la 11e journée, les Havrais ont cette fois chuté loin de leurs bases, à Mulhouse (73-66). Les Mustangs ont mené de bout en bout : une domination collective et une marque bien répartie (8 joueurs entre 6 et 12 points), de la générosité dans les efforts et notamment au rebond (43 pour Mulhouse, 35 pour Le Havre), une défense imperméable. Pour la première fois de la saison, le STB, 2e meilleure attaque de la poule B, n’a pas dépassé les 70 points et n’a trouvé le remède à aucun moment. Un gros coup pour les Mulhousiens, qui reviennent à une victoire du duo de tête.

Il y a deux semaines encore, il était presque impossible de prédire que Fos Provence reviendrait à hauteur du Havre, en tête de la poule B, à la mi-novembre. Pourtant, en l’emportant justement à Loon Plage, premier bourreau du STB cette saison, les Fosséens sont pleinement de retour dans la course. Dans le sillage d’un Kareem Thompson omniprésent (17 points, 7 rebonds, 6 passes décisives), Fos Provence est resté sérieux jusqu’au bout (78-87) et se trouve désormais co-leader de la poule B (10 victoires, 2 défaites).

L’un des principaux poursuivants, Orchies, est tombé pour la première fois à domicile, lors du derby du Nord contre Berck (82-86), également bien placé dans la poule (8 victoires, 3 défaites). Boulogne-sur-Mer a largement battu Saint-Vallier (93-74), Metz a remporté le match de la peur contre le Pays Salonais, Charleville-Mézières s’est imposé sur le fil contre Besançon grâce à deux lancers francs de Patrick Mwamba (82-81) et LyonSO a vaincu son voisin, le SCABB Lab (68-75).

NM1 – Journée 12
14/11/2025
BOU Boulogne-sur-Mer
93 74
SVB Saint-Vallier
LOO Loon Plage
78 87
FOS Fos Provence
ORC Orchies
82 86
BER Berck Rang du Fliers
SCA SCABB Lab
68 75
LYO LyonSO
CHA Charleville-Méz.
82 81
BES Besançon
MUL Mulhouse Mustangs
73 66
STB Le Havre
SAL Pays Salonais Basket 13
70 72
MET Metz
NM1
NM1
Suivre
Lorient
Lorient
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
Il va falloir se Méfier de Tours. Les exploits en Coupe leur donnent un surplus de confiance. A voir que cela ne leur détourne pas la tête de l'objectif principal (la montée)
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans
L'ADA Blois reçoit Denain ce samedi, une équipe en forme
ELITE 2
00h00ADA Blois : un bonbon ou un sort ?
Isaïa Cordinier a terminé MVP de la 11e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d’EuroLeague
Jahvon Blair a planté 34 points pour son retour à la compétition, avec Roanne
ELITE 2
00h00Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »
NM1
00h0027 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine
NM1
00h00Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre
EuroLeague
00h0026 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
Betclic ELITE
00h00Kevin Kokila veut désormais s’imposer parmi « les meilleurs intérieurs de Betclic ELITE »
Lionel Gaudoux (Chalon)
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : un multiplex de tous les dangers, avant un choc tactique entre Bourg-en-Bresse et Paris !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
1 / 0