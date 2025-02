Les Metropolitans se renforcent avant la deuxième phase : trois recrues à Levallois !

Sur son banc du SCABB Lab ce vendredi soir, l’entraîneur ligérien Guillaume Quintard va découvrir une équipe des Metropolitans complètement renouvelée face à lui. Pendant la trêve, le club de Levallois a enregistré la signature de trois recrues, affirmant ainsi quelques ambitions pour la poule haute, malgré son statut de promu surprise.

Alors qu’ils vont démarrer la deuxième phase à la 13e place sur 14, les Mets vont se présenter avec un nouveau combo-guard aux manettes : Myles Carter (1,84 m, 25 ans). Censé amener plus de percussion, déjà passé par la République tchèque et le Liban, il arrive en provenance du modeste championnat maltais, où il a disputé cinq matchs en début d’année avec les Lions de la Vallette (22,8 points, 6,2 rebonds et 3,4 passes décisives).

Meite et Dibo, deux sortes de retours

Parallèlement, l’équipe de Sacha Giffa a également remodelé sa raquette, faisant déjà revenir Ladji Meite (2,02 m, 24 ans). L’intérieur ivoirien connait bien les Metropolitans pour avoir officié comme pigiste plus tôt cet automne. En sept matchs, sous les ordres de Franck Le Goff à l’époque, il a assuré 5,4 points à 60%, 3,7 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne.

Et si Landing Sane a récemment disputé un match amical avec son club formateur, l’ancien intérieur de Fos-Provence ne signera pas avec Levallois, n’étant présent que comme sparring-partner pour le moment. En revanche, Rémi Dibo (2,03 m, 33 ans) a bien accepté de venir finir la saison avec les Mets en tant que remplaçant médical de Jordan Tchuente, victime d’une rupture des ligaments du poignet.

L’international français 3×3 n’a plus été aperçu sur les parquets depuis le mois de décembre 2023, quand une hernie discale est venue mettre un terme prématuré à sa saison. Une absence préjudiciable pour Besançon, finalement relégué en NM2 (mais repêché), tant il tenait un rôle central dans l’effectif doubiste (13,7 points à 42%, 3,4 rebonds et 1,7 passe décisive).