Les Sables d’Olonnes et Challans brillent, Le Havre impressionne, Mulhouse prend le dessus sur le SCABB

La course au titre de Nationale 1 masculine et à l’ultime ticket pour la Pro B est lancée. Ce vendredi 16 mai, les quatre rencontres aller des quarts de finale ont donné le ton : Les Sables d’Olonne, Challans, Mulhouse et Le Havre ont pris un premier avantage dans leur série respective. Retour sur une soirée marquée par la réussite des Vendéens, la solidité des Havrais et l’affirmation de Mulhouse.

Les Sables font plier Quimper pour leur première

Promus en Pro B, les Béliers de Quimper abordaient ces playoffs sans pression et avaient annoncé la couleur : ils n’avaient pas la volonté d’aller au bout. Mais face à une salle des Sables d’Olonne en fusion, les joueurs de Thibault Wolicki ont subi la loi des Vendéens (77-70). Portés par un Deng Geu étincelant (23 points), Les Sables ont rapidement pris le large (+10 à la pause) avant de résister au retour des Quimpérois dans le money-time. Branden Maughmer a scellé la victoire d’un tir clutch, offrant à son équipe une victoire historique.

Challans fait le travail à Tours

L’autre club vendéen engagé, le VCB, n’a pas manqué son rendez-vous à Tours. Après avoir mené pendant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Sébastien Lambert ont connu un passage à vide dans le troisième quart-temps, encaissant un 12-0. Mais la réaction a été immédiate. Luka Nikolic (17 points) et les anciens Tourangeaux ont remis de l’ordre dans les affaires challandaises pour aller chercher une victoire solide (77-69). Le VCB aura l’occasion de conclure la série à domicile la semaine prochaine.

NM1 – 1/4 Finale Tours 69 Challans 77

Le Havre fait craquer Tarbes-Lourdes dans le dernier quart

Dans une ambiance bouillante à Tarbes, Le Havre a longtemps été chahuté par une Union Tarbes-Lourdes accrocheuse. Devant à la pause (39-35), les locaux pensaient pouvoir créer l’exploit. Mais la puissance offensive des Normands a fait la différence dans l’ultime quart-temps (17-34). Valentin Bigote (19 points) et ses coéquipiers ont su accélérer au bon moment pour s’imposer nettement (92-79), prenant une sérieuse option avant le retour à domicile.

Mulhouse solide face à Saint-Chamond

Malgré un effectif diminué, le SCABB a longtemps tenu tête à Mulhouse en Alsace. Les Ligériens ont même mené brièvement en première mi-temps (29-30), mais les Alsaciens ont accéléré après la pause. Un troisième quart-temps assassin (18-8) a permis à Mulhouse de faire la différence. Victoire logique au final (67-55), même si Andrézieux pourra nourrir des regrets sur sa fin de match.