Les Spurs battus par les Nuggets mais Victor Wembanyama encore historique

À Denver, les Spurs ont pris un peu d’altitude mais ont très vite été rattrapés par leur réalité implacable. Les hommes de Gregg Popovich ont été battus pour la douzième fois de suite (132-120), chez les Nuggets, champions NBA en titre et fraîchement éliminés du In-Season Tournament.

Avec un Nikola Jokic sensationnel et tout proche du triple double (39 points à 17/29 aux tirs, 11 rebonds et 9 passes), les Nuggets ont été adroits (56 % de réussite) et ont globalement dominé leur sujet de A à Z. Les Texans, en difficulté sur demi-terrain, ont – par séquence – réussi à revenir au contact sur jeu de transition.

« Heureux de pouvoir déjà inscrire mon nom dans l’histoire »

Plutôt utilisé au poste 5 qu’au poste 4, Victor Wembanyama a plus souvent été servi sur pick and roll par ses coéquipiers qu’à l’accoutumé. Le Français de 19 ans, très à l’aise des deux côtés du terrain, a encore signé un match historique avec ses 22 points, 11 rebonds, 2 passes décisives et 4 contres face aux Nuggets.

Wemby on his historic night:

"I like bringing something new to the game and I'm glad can already put my name in history a little bit. It's a good feeling. I'm a student of the game and the best gratitude I can have is having the chance to push it…make it even better."

