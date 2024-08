Les tops et flops de France – Nigeria

l ne faut pas se contenter de juste ça », a-t-elle dit. « Il faut éviter d’avoir des grands relâchements ». Pour Valériane Ayayi, il y en a moins eu ce jeudi mais il y a toujours la possibilité de faire mieux encore. « Il y a eu quelques moments où il a fallu qu’on se remobilise et qu’on arrive à se redire : ‘Quelle est notre identité ?’ On est de temps en temps passées sur un jeu plutôt offensif alors que notre jeu passe par notre défense : gagner des ballons, faire des stops et relancer ». Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane évoque des transitions mieux gérées comme axe d’améliorations. Notons également que les Françaises ont perdu 17 ballons, ce qui n’est pas totalement négatif face à la défense nigériane qui avait provoqué 26 balles perdues de la part des Australiennes lundi. Toutefois, en première mi-temps, les 7 balles perdues avaient permis aux D’Tigress d’inscrire 11 points. Une donnée qui a été corrigée dans le troisième quart-temps avec une seule balle perdue, pour 2 points encaissés.