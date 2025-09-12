Recherche
Betclic Élite

« Leur intérêt était différent des autres équipes » : Mike Lewis II revient sur son arrivée à Gravelines-Dunkerque

Betclic ELITE - Arrivé cet été dans le Nord en provenance d’Allemagne, l’arrière américano-qatari Mike Lewis II a expliqué son choix de s’engager à Gravelines-Dunkerque, alors qu’il avait plusieurs offres sur la table.
00h00
« Leur intérêt était différent des autres équipes » : Mike Lewis II revient sur son arrivée à Gravelines-Dunkerque

L’ancien arrière de Würzburg Mike Lewis II s’est expliqué sur son choix de rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque.

Crédit photo : FIBA

Arrivé cet été à Gravelines-Dunkerque en provenance d’Allemagne, l’arrière scoreur Mike Lewis II (1,88 m, 27 ans) disposait de plusieurs offres en Europe après une bonne saison de BCL et Bundesliga avec Würzburg, où il tournait en moyenne à 12,1 points à 41% aux tirs. L’international qatari a raconté aux médias du club ce qui a fait la différence dans son choix de s’engager chez les Maritimes.

En ralliant Gravelines, Mike Lewis II exauce d’abord un souhait : “Avoir la chance de jouer en France. C’est le pays où j’ai toujours voulu évoluer dans ma carrière à l’étranger”. Pour autant, rejoindre le club nordiste n’a jamais été un choix par défaut. “C’était la première équipe à m’avoir contacté”, dévoile-t-il, touché. “J’ai toujours été convaincu que les personnes qui vous contactent en premier sont généralement celles qui s’intéressent le plus à vous”. Son feeling s’est ensuite confirmé par “une excellente discussion” avec le coach et le directeur général, concernant son développement.

PROFIL JOUEUR
Mike LEWIS II
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 27 ans (19/02/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
12,1
#43
REB
1,2
#224
PD
2
#70

C’est certainement sur ce point que l’équipe entraînée par Jean-Christophe Prat a conquis le joueur habitué à changer d’équipe saison après saison depuis la fin de son cursus NCAA, lui qui a d’abord évolué en Hongrie (2020-2021), puis en Pologne (2021-2022), en deuxième division italienne (2022-2023), en Israël (2023-2024), avant de jouer dans le championnat allemand l’an passé. “Ce n’était donc pas juste une équipe qui s’intéressait à moi comme d’habitude. Leur intérêt était différent. C’était plutôt quelque chose comme : ‘Nous pensons pouvoir t’aider à t’améliorer et bien sûr nous pensons que tu peux aider notre équipe à s’améliorer aussi et tout cela va de pair’. Ils m’ont fait part de quelques remarques sur mon jeu, qui m’ont montré qu’ils prêtaient vraiment attention aux détails”, souligne-t-il.

« Ma vie et mon parcours dans le basket

n’ont été qu’une succession de combats »

Mike Lewis II a donc rejoint le BCM Gravelines, un club dont il se sent proche des valeurs. “On m’a raconté l’histoire de Sportica, qui a brûlé le jour de Noël, et comment la ville a dû se rassembler et vraiment se battre pour avancer. Cela m’a beaucoup marqué personnellement car toute ma vie et tout mon parcours dans le basket n’ont été qu’une succession de combats”.

Dans son nouvel environnement, l’arrière scoreur doit maintenant créer des automatismes et une alchimie ; ce qu’il n’a pas tardé à faire. “Je me sens plutôt bien ici. Le basket a une façon très particulière de créer des liens entre les individus. On peut percevoir la personnalité d’une personne simplement à sa façon de jouer. Il ne faut donc pas beaucoup de temps pour se connecter. Et puis on a tous à peu près le même âge, alors on se bat pour continuer à progresser dans notre carrière. Cela aide aussi à cette alchimie”. Il reste maintenant à confirmer cette entente collective dès le lever de rideau du championnat face à Paris à domicile, samedi 27 septembre.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
