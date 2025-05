Caroline Hériaud va jouer son dernier match Villeneuve-d’Ascq, avant de partir à l’étranger

Vainqueur de l’EuroCup cette saison, la meneuse Caroline Hériaud (1,65 m, 28 ans) va quitter Villeneuve d’Ascq, après quatre années dans le Nord. Son aventure à Villeneuve-d’Ascq arrivait à son terme, elle qui ressent “le besoin de vivre une nouvelle aventure, à l’étranger” alors que “le club part sur un nouveau cycle”, selon ses mots à La Voix du Nord.

« On a sacrément déjoué les pronostics »

Capitaine depuis trois saisons, elle repart avec le sentiment du devoir accompli : “J’ai signé à Villeneuve avec l’objectif de gagner un titre. Mission accomplie puisque je m’en vais avec deux”. En plus de l’EuroCup 2025, Caroline Hériaud a aussi été sacrée championne de France en 2024, sous les ordres de Rachid Meziane. Pourtant, rien ne destinait Hériaud et ses coéquipières au succès : “L’ESBVA n’a jamais été favorite. Chaque année, on nomme toujours Bourges, Basket Landes ou encore Montpellier. Et pourtant, on a sacrément déjoué les pronostics en Ligue féminine”.

Arrivée à 24 ans en provenance de La Roche Vendée, la meneuse a poursuivi sa progression chez les Nordistes, jusqu’à devenir l’une des meilleures françaises à son poste : “Briller sous les couleurs de Villeneuve-d’Ascq m’a permis de jouer quatre matchs avec les Bleues lors de la campagne de qualification pour l’Euro. Je n’oublierai jamais cette deuxième cape face à la Lituanie (le 14 novembre 2021), au Palacium, dans ma nouvelle maison et devant ma famille. Ma première victoire en Bleue (83-56) après la défaite initiale face à l’Ukraine”.

Nouvelle aventure à l’étranger ?

De ses quatre saisons au Palacium, Caroline Hériaud retient “l’incroyable épopée 2023-2024 en EuroLeague”. Les Villeneuvoises étaient sorties de leur poule non sans mal, avant d’aller “chercher la qualification pour le Final Four à Miskolc (Hongrie) en mode commando, pour finalement aller jusqu’en finale à Mersin (Turquie). Une saison inoubliable”, décrit-elle.

Des souvenirs pleins la tête donc, elle souhaite surfer sur la vague des nombreux départs à l’étranger, “idéalement en Espagne ou en Italie mais rien n’est signé à l’heure actuelle”. En attendant de trouver le projet idoine dans lequel s’inscrire, les dernières lignes de sa belle histoire à Villeneuve-d’Ascq s’écrivent mardi 13 mai au Palacium face à La Roche Vendée, comme pour boucler son chapitre en France.