L’EuroLeague a enregistré des records d’affluence

L’EuroLeague a annoncé que la saison 2023-2024 a été marquée par une affluence historique dans les salles pour la saison régulière, avec une moyenne impressionnante de 10 383 spectateurs par match. Cette performance éclipse largement le précédent record établi lors de la saison 2022-2023, qui se situait à 8 748 spectateurs par match.

Cette augmentation significative de la fréquentation des matchs est attribuée à plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, l’arrivée de l’Étoile Rouge de Belgrade dans la Stark Arena a été un catalyseur majeur. Bien que cette salle soit principalement associée au Partizan Belgrade, l’Étoile Rouge a réussi à attirer une moyenne impressionnante de 17 842 supporters par match, ce qui représente un taux de remplissage exceptionnel de 99 %.

Partizan Belgrade fans ⚫⚪

You have to 😍 these atmosphere!

🎞️ via @Miroslav_D7 pic.twitter.com/wMpmKjGtXf — Luka Bassin (@LukaBassin) November 19, 2022

En plus de l’Étoile Rouge, d’autres clubs européens ont également joué un rôle crucial dans cette affluence record. Le Zalgiris Kaunas a accueilli en moyenne 14 773 fans par match à la Zalgirio Arena, tandis que le Panathinaïkos, qui a largement progressé sur le plan sportif (deuxième de la saison régulière), a réussi à attirer 14 525 spectateurs dans son OAKA Arena.

Un autre contributeur clé à cette réussite a été l’ASVEL, qui a affiché un taux de remplissage moyen de 94 %. Avec des matchs disputés à l’Astroballe devant environ 5 000 personnes et à la LDLC Arena où plus de 11 000 spectateurs ont assisté à certains matchs contre des équipes prestigieuses comme le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid, l’ASVEL a su séduire un large public tout au long de la saison.

Great atmosphere in #zalgiris arena. Euroleague #Final4 place for sure in the nearest future. pic.twitter.com/jumTSRfewR — Ivars (@IvarsStrencis) April 25, 2019

Dans l’ensemble, cette affluence record en EuroLeague pour la saison 2023-2024 témoigne de la passion et de l’engagement des fans européens pour cette compétition décrite comme la deuxième meilleure ligue du monde. Les performances des équipes, les nouveaux arrivants dans la ligue et les matches à fort enjeu ont tous contribué à faire de cette saison un véritable succès sur le plan de l’affluence.