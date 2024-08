Limoges embauche Mohamed Diarra, la sensation du printemps en NCAA

L’effectif 2024-2025 du Limoges CSP affiche complet pour la saison 2024-2025 avec la signature de Mohamed Diarra (2,07 m). Ce dernier s’est fait connaître au printemps quand son université, North Carolina State (NC State), a réalisé un formidable parcours en fin de saison NCAA. Le Wolfpack est allé gagner le tournoi de la conférence la plus huppée des États-Unis, la ACC, avant d’atteindre le Final Four de la March Madness.

Le Cercle Saint-Pierre achève son mercato avec l'arrivée du JFL Mohamed Diarra (23 ans, pivot, 2m07) 💚 L'article 👉 https://t.co/pzgHFr3CZe pic.twitter.com/xtpeRsq6Xt — Limoges CSP (@limogescsp) August 9, 2024

Mohamed Diarra, de l’anonymat aux portes de la NBA, puis au Limoges CSP

Lors de ce parcours mémorable, Mohamed Diarra a été largement responsabilisé. Très actif des deux côtés du parquet, cet intérieur mobile s’est fait remarquer au point de zapper sa dernière année d’éligibilité pour s’inscrire à la Draft NBA. Non retenu, l’enfant de Montreuil qui a commencé le basketball après avoir arrêté le football à 15 ans a toutefois participé à la Summer League avec les Los Angeles Lakers (5,3 points à 41,7% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1,3 passe décisive en 12 minutes sur trois matches).

L’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque, Marne-la-Vallée et de l’Orléans Loiret Basket rentre donc en France pour passer professionnel. C’est au Limoges CSP que Mohamed Diarra évoluera, partageant ainsi la raquette avec Malik Osborne (2,06 m, 26 ans), Kenny Baptiste et Alexandre Chassang.

« Mohamed a le profil pour s’épanouir et performer dans notre championnat, estime son futur entraîneur Jean-Marc Dupraz. C’est un joueur français qui a effectué un beau parcours aux États-Unis. Il a su évoluer en passant par les JuCo et a fini son cursus dans une très bonne équipe NCAA avec un rôle majeur. Il va apporter de la taille et de la verticalité à notre équipe. Il peut donner aussi bien de la profondeur dans le jeu de pick and roll ainsi que de la largeur car il est capable de shooter à 3-points ou d’attaquer le cercle de face. Avec la venue de Mohamed nous avons une raquette complète polyvalente et complémentaire. »

Objectif titre pour Mohammed Diarra à Limoges

Arrivant plein de fraîcheur à Limoges, Mohamed Diarra se dit très ambitieux.

« Je suis très heureux de rejoindre le Limoges CSP, c’est un club historique et très connu a travers la France. Mes objectifs collectifs sont bien évidemment de gagner le titre même si nous sommes une équipe jeune, nous avons le potentiel et le talent pour le faire. Mes objectifs personnels sont très élevés : j’aimerais pouvoir finir dans le cinq majeur du championnat. Ce n’est pas un rêve, mais un objectif. Je suis quelqu’un de très ambitieux et motivé avec une énorme confiance en soi. Je tiens à remercier les dirigeants et le coach qui m’ont accordés leur confiance en me signant, j’ai hâte de découvrir la Betlic ELITE et surtout de pouvoir faire vibrer Beaublanc tout au long de l’année. »

Mohamed Diarra, le huitième JFL de l’effectif du Limoges CSP

Avec cette signature, le Limoges CSP boucle son effectif pour la saison 2024-2025. Un effectif qui compte 11 joueurs professionnels, dont huit JFL :

PROFIL JOUEUR Mohamed DIARRA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 207 cm Nationalités: