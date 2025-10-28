Recherche
Betclic Élite

Limoges : premiers pas et premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset

Betclic ÉLITE - Kenny Courset a disputé ses premières minutes en Betclic Élite ce week-end lors de la victoire du Limoges CSP face à Saint-Quentin. Le jeune arrière, champion d’Europe U16 en 2024, a inscrit son premier point dans l’élite.
00h00
Limoges : premiers pas et premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset

Premier point en Betclic Elite sur la ligne de réparation pour Kenny Courset

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Moment symbolique pour Kenny Courset (1,96 m, 17 ans). L’arrière du Limoges CSP a découvert la Betclic Élite lors de la victoire de son équipe contre Saint-Quentin ce week-end à Beaublanc. Entré durant la rencontre, le Bordelais a vécu ses premières minutes au plus haut niveau national, marquant même son premier point grâce à un lancer franc.

– Journée 5

 

Un premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset

Kenny Courset a passé exactement 2 minutes et 33 secondes sur le parquet, le temps de faire ses débuts et d’ouvrir son compteur en Betclic Élite (1 point à 1/2 aux lancers francs, 1 faute). Profitant des nombreuses absences dans l’effectif limougeaud (Vincent Amsellem, Mamadou Guissé et Shawn Tanner),  le jeune arrière a su saisir cette opportunité symbolique dans une rencontre maîtrisée par le CSP face à Saint-Quentin.

Kenny COURSET
Kenny COURSET
1
PTS
0
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
80 62
SQB

Arrivé à Limoges il y a trois ans, Kenny Courset poursuit sa progression régulière. Champion d’Europe U16 avec l’équipe de France en 2024, il s’est imposé comme l’un des jeunes à suivre de la génération 2008.

LIRE AUSSI

Un profil énergique et prometteur

Joueur énergique et intense sur la base arrière, Kenny Courset se distingue par son impact et sa densité physique. Ces qualités, déjà perceptibles malgré son jeune âge, constituent des atouts précieux pour construire sa carrière. Avec du travail technique pour élargir sa palette offensive, il possède tous les ingrédients pour progresser au contact du groupe professionnelle du CSP.

Premiers pas en Betclic Elite pour Kenny Courset (Photo CSP Limoges Quentin Berbey)
Limoges
Limoges
Suivre

