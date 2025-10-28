Limoges : premiers pas et premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset

Moment symbolique pour Kenny Courset (1,96 m, 17 ans). L’arrière du Limoges CSP a découvert la Betclic Élite lors de la victoire de son équipe contre Saint-Quentin ce week-end à Beaublanc. Entré durant la rencontre, le Bordelais a vécu ses premières minutes au plus haut niveau national, marquant même son premier point grâce à un lancer franc.

Un premier point en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset

Kenny Courset a passé exactement 2 minutes et 33 secondes sur le parquet, le temps de faire ses débuts et d’ouvrir son compteur en Betclic Élite (1 point à 1/2 aux lancers francs, 1 faute). Profitant des nombreuses absences dans l’effectif limougeaud (Vincent Amsellem, Mamadou Guissé et Shawn Tanner), le jeune arrière a su saisir cette opportunité symbolique dans une rencontre maîtrisée par le CSP face à Saint-Quentin.

Arrivé à Limoges il y a trois ans, Kenny Courset poursuit sa progression régulière. Champion d’Europe U16 avec l’équipe de France en 2024, il s’est imposé comme l’un des jeunes à suivre de la génération 2008.

Un profil énergique et prometteur

Joueur énergique et intense sur la base arrière, Kenny Courset se distingue par son impact et sa densité physique. Ces qualités, déjà perceptibles malgré son jeune âge, constituent des atouts précieux pour construire sa carrière. Avec du travail technique pour élargir sa palette offensive, il possède tous les ingrédients pour progresser au contact du groupe professionnelle du CSP.