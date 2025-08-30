L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !

Les Estoniens peuvent s’en mordre les doigts… Alors que la sélection balte était proche d’accrocher son rival letton, pays hôte de l’EuroBasket, après trois quarts-temps (61-63) après avoir même mené au score de près de dix points, l’Estonie a été prise d’un mutisme record qui lui a sans doute coûté le match, perdu 72 à 70 à Riga.

EuroBasket – Groupe A Estonie 70 Lettonie 72

🤯🇪🇪 That 4th quarter between Estonia and Latvia has us like… 😬 Estonia went 10 minutes and 42 seconds without scoring a single point, while over the first eight minutes of the fourth quarter, the two teams COMBINED for just two points! pic.twitter.com/4AhG110R6M — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 29, 2025

En effet, Matthias Tass et ses coéquipiers n’ont pas inscrit le moindre point pendant 10 minutes et quarante-deux secondes, étalées sur le troisième et quatrième quart-temps, restant bloqués à 61 points jusqu’à 1 minute et 51 secondes du terme.

Fort heureusement pour eux, la Lettonie n’est pas parvenue à décoller dans ce laps de temps, ce qui a permis un finish accroché. Kristaps Porzingis a inscrit les deux premiers points du quatrième quart après sept minutes de jeu (61-65, 37’), avant d’en inscrire six autres et finir la rencontre à 26 points.

Latvia led Estonia after 3 quarters of play, 63-61. Over 7 minutes into the 4th quarter, there have been TWO combined points scored on a combined 1-of-19 FG 🤯 pic.twitter.com/zynIJeUrV0 — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2025

Une fois la situation débloquée, le spectacle en est néanmoins resté impacté : le dernier acte s’est conclu par un 9-9. Devant son public de la Riga Arena, les Lettons ont donc été sauvés sur le fil par leur star NBA des Atlanta Hawks, qui a inscrit la quasi intégralité des points du money-time

Les deux nations doivent rapidement relever la tête après ce choc des pays baltes, puisqu’elles retrouvent les parquets dès ce samedi : L’Estonie croise la route de la Tchéquie (13h45), alors que la Lettonie a fort à faire face à la Serbie en fin d’après-midi (17h00).