EuroBasket masculin

L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !

EUROBASKET - Défaite de deux petits points par son voisin letton, l’Estonie s’est sabordée en seconde période en ne parvenant pas à marquer pendant plus d’un quart-temps.
00h00
Plongée dans un marasme offensif, l’Estonie est restée muette pendant plus de dix minutes face au rival letton.

Crédit photo : FIBA

Les Estoniens peuvent s’en mordre les doigts… Alors que la sélection balte était proche d’accrocher son rival letton, pays hôte de l’EuroBasket, après trois quarts-temps (61-63) après avoir même mené au score de près de dix points, l’Estonie a été prise d’un mutisme record qui lui a sans doute coûté le match, perdu 72 à 70 à Riga.

– Groupe A

 

En effet, Matthias Tass et ses coéquipiers n’ont pas inscrit le moindre point pendant 10 minutes et quarante-deux secondes, étalées sur le troisième et quatrième quart-temps, restant bloqués à 61 points jusqu’à 1 minute et 51 secondes du terme.

Rédaction

Fort heureusement pour eux, la Lettonie n’est pas parvenue à décoller dans ce laps de temps, ce qui a permis un finish accroché. Kristaps Porzingis a inscrit les deux premiers points du quatrième quart après sept minutes de jeu (61-65, 37’), avant d’en inscrire six autres et finir la rencontre à 26 points.

Une fois la situation débloquée, le spectacle en est néanmoins resté impacté : le dernier acte s’est conclu par un 9-9. Devant son public de la Riga Arena, les Lettons ont donc été sauvés sur le fil par leur star NBA des Atlanta Hawks, qui a inscrit la quasi intégralité des points du money-time

Les deux nations doivent rapidement relever la tête après ce choc des pays baltes, puisqu’elles retrouvent les parquets dès ce samedi : L’Estonie croise la route de la Tchéquie (13h45), alors que la Lettonie a fort à faire face à la Serbie en fin d’après-midi (17h00).

 

