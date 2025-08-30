L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !
Plongée dans un marasme offensif, l’Estonie est restée muette pendant plus de dix minutes face au rival letton.
Les Estoniens peuvent s’en mordre les doigts… Alors que la sélection balte était proche d’accrocher son rival letton, pays hôte de l’EuroBasket, après trois quarts-temps (61-63) après avoir même mené au score de près de dix points, l’Estonie a été prise d’un mutisme record qui lui a sans doute coûté le match, perdu 72 à 70 à Riga.
🤯🇪🇪 That 4th quarter between Estonia and Latvia has us like…
😬 Estonia went 10 minutes and 42 seconds without scoring a single point, while over the first eight minutes of the fourth quarter, the two teams COMBINED for just two points! pic.twitter.com/4AhG110R6M
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 29, 2025
En effet, Matthias Tass et ses coéquipiers n’ont pas inscrit le moindre point pendant 10 minutes et quarante-deux secondes, étalées sur le troisième et quatrième quart-temps, restant bloqués à 61 points jusqu’à 1 minute et 51 secondes du terme.
Fort heureusement pour eux, la Lettonie n’est pas parvenue à décoller dans ce laps de temps, ce qui a permis un finish accroché. Kristaps Porzingis a inscrit les deux premiers points du quatrième quart après sept minutes de jeu (61-65, 37’), avant d’en inscrire six autres et finir la rencontre à 26 points.
Latvia led Estonia after 3 quarters of play, 63-61.
Over 7 minutes into the 4th quarter, there have been TWO combined points scored on a combined 1-of-19 FG 🤯 pic.twitter.com/zynIJeUrV0
— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2025
Une fois la situation débloquée, le spectacle en est néanmoins resté impacté : le dernier acte s’est conclu par un 9-9. Devant son public de la Riga Arena, les Lettons ont donc été sauvés sur le fil par leur star NBA des Atlanta Hawks, qui a inscrit la quasi intégralité des points du money-time
Les deux nations doivent rapidement relever la tête après ce choc des pays baltes, puisqu’elles retrouvent les parquets dès ce samedi : L’Estonie croise la route de la Tchéquie (13h45), alors que la Lettonie a fort à faire face à la Serbie en fin d’après-midi (17h00).
