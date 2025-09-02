L’Italie bat l’Espagne et met les champions d’Europe en danger d’élimination

L’Italie a remporté une victoire précieuse face à l’Espagne (67-63) dans un match qui pourrait sceller le sort des champions du monde en titre. Alors que les Italiens avaient déjà validé leur qualification avant le coup d’envoi, cette rencontre s’est transformée en véritable bataille de survie, décidée par les jeunes talents des deux équipes.

L’Espagne menacée d’une élimination précoce

Avec ce résultat, l’Italie rejoint la Grèce en tête du groupe C avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. Les Azzurri devront battre l’Espagne lors du dernier tour pour s’assurer la première place du groupe. Pour l’Espagne, la situation devient critique : si elle perd contre la Grèce et que la Bosnie bat la Géorgie, les champions du monde termineront à la cinquième place du classement et seront éliminés.

Malgré un départ canon de l’Espagne (13-0, 8′), la partie s’est rapidement transformée en combat acharné. L’Italie est entrée dans les cinq dernières minutes avec deux points d’avance (57-55), avant que le score ne soit égalisé à 62 partout trois minutes plus tard grâce à un 3-points de Santi Aldama.

Un finish haletant décidé dans les dernières secondes

Dans les moments cruciaux, Sergio De Larrea a réussi un des deux lancers francs (63-62), mais Marco Spissou a répondu par deux réussites (64-63) pour donner l’avantage à l’Italie à 31 secondes de la fin. Willy Hernangomez a manqué le tir suivant pour l’Espagne, permettant à Spissou de récupérer le ballon tout en bénéficiant d’une faute antisportive de Joel Parra. Il a converti deux nouveaux lancers francs (66-63), Giampaolo Ricci en a ajouté un (67-63), scellant la victoire italienne.

Côté statistiques, Mouhamet Diouf a été le meilleur marqueur italien avec 14 points, tandis que Saliou Niang a réalisé un double-double (10 points, 10 rebonds, 2 contres) avant de se blesser à la cheville dans le dernier quart-temps. Simone Fontecchio, auteur de 39 points lors du match précédent, a été limité à 8 points à 2/10 aux tirs. Pour l’Espagne, Santi Aldama (19 points) et Sergio De Larrea (16 points) ont porté l’attaque.

L’Italie affrontera Chypre lors du prochain match et devra battre les hôtes chypriotes et voir l’Espagne s’incliner face à la Grèce pour terminer en tête du groupe.