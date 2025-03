L’Olympiakos domine le Partizan et garde la tête de l’EuroLeague

L’Olympiakos poursuit son impressionnant parcours en EuroLeague. Ce vendredi soir, les joueurs du Pirée ont facilement battu le Partizan Belgrade (82-70) à domicile, enchaînant ainsi une cinquième victoire consécutive dans la compétition. Avec ce succès, les Grecs (21-7) conservent leur statut de leader avec deux victoires d’avance sur Fenerbahçe, large vainqueur de Milan (76-100) ce jeudi.

Un match maîtrisé de bout en bout pour les 100 ans du club

Dans une salle du Stade de la Paix et de l’Amitié en fusion, Olympiakos n’a jamais tremblé. Prenant rapidement les commandes (27-18 à la fin du premier quart-temps), les hommes de Georgios Bartzokas ont mis à mal la défense serbe grâce à un collectif bien huilé.

Sasha Vezenkov a une nouvelle fois été précieux avec 17 points et 6 rebonds, tandis que Nikola Milutinov, ancien du Partizan, a brillé face à son ancien club avec 10 points et 9 rebonds pour 23 d’évaluation. De son côté, Nigel Williams-Goss a ajouté 10 points et 4 passes décisives.

Le pivot français Moustapha Fall (6 points à 2/3 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 10 d’évaluation en 17 minutes) a également contribué dans la raquette, apportant sa présence défensive pour limiter les offensives serbes. Evan Fournier, moins en réussite (2/9 à 3-points), termine avec 8 points, 5 rebonds et 4 passes en 31 minutes, pour une évaluation de 5.

Un Partizan impuissant

Privé d’inspiration offensive et toujours de Frank Ntilikina, le Partizan n’a jamais semblé en mesure de contester la domination grecque. Malgré les 17 points de Carlik Jones et les 14 unités de Brandon Davies, l’équipe de Zeljko Obradovic a constamment couru après le score, incapable de réduire l’écart sous la barre des dix points dans le dernier quart-temps.

Malgré un léger sursaut en fin de match, le Partizan n’a pu que limiter la casse face à une équipe grecque qui a imposé son rythme du début à la fin. Les 25 passes décisives et la supériorité au rebond (33-27) témoignent de la domination collective de l’Olympiakos.

Un choc à venir contre le Panathinaïkos

Avec cette victoire, l’Olympiakos se place dans les meilleures dispositions avant le grand derby grec contre le Panathinaïkos, prévu la semaine prochaine. Un match attendu, d’autant plus que les Verts ont battu leurs rivaux en finale de la Coupe de Grèce il y a deux semaines.

« C’était important pour nous de gagner ce match pour célébrer l’anniversaire du club, 100 ans d’histoire », a déclaré Vezenkov après la rencontre. « Maintenant, on doit se concentrer sur Panathinaïkos. Ils ont remporté la Coupe, donc on a besoin de cette victoire. »

Le rendez-vous est donc pris pour un nouveau chapitre dans l’histoire intense du basket grec.