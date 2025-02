Lou Lopez Sénéchal renonce à sa saison en WNBA avec Dallas

Les premiers pas de Lou Lopez Sénéchal (1,85 m, 26 ans) en WNBA ne sont décidément pas un long fleuve tranquille. Sélectionnée en n°5 de la Draft 2023 après une carrière fructueuse en NCAA avec Fairfield puis UConn, la Franco-Mexicaine n’a pas un début de carrière à la hauteur de ce statut.

Sa première saison fut blanche à cause d’une blessure au genou droit qui a nécessité une opération chirurgicale. Sa deuxième saison a été une grande déception au niveau de son utilisation. La coach Latricia Trammell – licenciée depuis – ne lui a jamais fait confiance, en ne la faisant jouer que sur des fins de quart-temps ou des garbage times. Elle n’a disputé que les deux-tiers des matchs de la saison, pour moins de… cinq minutes de moyenne. Pas les meilleures conditions pour montrer ses qualités de shooteuse (40,5% à 3-points en cinq saisons de NCAA, 20% en WNBA). Ce qui a dû peser dans la balance au moment de prendre sa décision pour sa troisième année.

Retrouver le plaisir de jouer

Car les Dallas Wings l’ont annoncé sur leurs réseaux ce lundi 24 février : Lou Lopez Sénéchal a choisi de ne pas participer à la saison 2025 de WNBA. Elle a certainement d’autres projets en Europe.

Lou Lopez Sénéchal has elected to sit out the 2025 @WNBA season. Good luck, @Loulpzs8! pic.twitter.com/iwfvbZbbT3 — Dallas Wings (@DallasWings) February 24, 2025

En ce moment, la native de Guadalajara au Mexique dispute le championnat espagnol avec Jairis, et goûte cette fois à un vrai temps de jeu. Elle joue près de 25 minutes de moyenne et dépasse la barre des 10 points par match, Liga Femenina et EuroCup combinés. Dernièrement, elle a aussi découvert le basket 3×3 lors d’un stage avec l’équipe de France.

En bref, elle s’épanouit en Europe, ce qui n’était pas le cas en WNBA. En refusant sa place avec Dallas, Lopez Sénéchal s’assoit tout de même sur un salaire potentiel de 80 000 $ (qui n’était certes pas garanti). Celui de sa saison 2026 – à hauteur de 90 900 $ – sera en option d’équipe. En attendant, les Wings gardent tout de même ses droits.

L’arrière shooteuse va donc à contre-courant de la marée française qui inonde la WNBA. Dernièrement, cinq tricolores ont signé un contrat outre-atlantique : Gabby Williams (Seattle), Leïla Lacan (Connecticut), Carla Leite (Golden State), Janelle Salaün (Golden State) et Marième Badiane (Minnesota). Une liste qui pourrait être allongée par Marine Johannès (New-York) et Iliana Rupert (Golden State), mais aussi par Dominique Malonga via la Draft. Un véritable casse-tête à venir pour l’équipe de France, qui verra sa préparation à l’EuroBasket tronquée.