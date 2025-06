Louis Lesmond rejoint Fordham après son cursus à Harvard

Louis Lesmond (1,98 m, 23 ans) poursuit son aventure NCAA sur la côte Est des États-Unis. Le shooteur français, originaire du Var, s’est engagé avec Fordham University après avoir passé plusieurs saisons à Harvard. Réputé pour son tir longue distance et sa solidité défensive, il apportera une touche européenne et un vrai leadership à une équipe en quête de renouveau sous la houlette de Mike Magpayo.

Cambridge ➡️ NYC Welcome to the Bronx, Louis Lesmond‼️ 📰 https://t.co/2UwNz2XHHe pic.twitter.com/LRlqt62GsW — Fordham Basketball (@FordhamMBB) May 12, 2025

Louis Lesmond, une trajectoire NCAA marquée par la constance et la résilience

Passé par les lycées d’Evanston Township High et Notre Dame College Prep avant de rejoindre Harvard, Louis Lesmond a connu un parcours universitaire solide. Malgré une blessure qui l’a éloigné des terrains lors de sa deuxième saison, il s’est affirmé comme un joueur fiable et complet, notamment lors de l’exercice 2023-2024. Cette année-là, il a signé ses meilleures statistiques universitaires avec 9,8 points de moyenne, à 38,7% au tir dont 37,9% à 3-points sur plus de 6 tentatives par match.

Sa régularité au tir longue distance (2,4 paniers primés par match, 5e de l’Ivy League) a fait de lui l’un des meilleurs shooteurs de la conférence. En plus de son adresse, le vice-champion du monde U19 2021 s’est distingué par sa rigueur défensive, au point d’être élu meilleur défenseur de son équipe cette saison.

Un nouveau défi à Fordham

Fordham University, basée dans le Bronx à New York, a récemment accueilli Mike Magpayo à la tête de son programme masculin. L’ancien coach de UC Riverside mise sur l’internationalisation de son effectif, comme il l’a expliqué : « Louis continue notre approche internationale. Il apporte de la longueur défensive, du tir, de l’athlétisme, mais surtout une vraie intelligence et du leadership », a-t-il déclaré dans le communiqué de l’université.

Le natif de Paris aura l’opportunité de jouer un rôle majeur chez les Rams, un programme de l’Atlantic 10 Conference (A-10), souvent compétitif et scruté dans la région new-yorkaise. Un cadre idéal pour un joueur aussi mature que Lesmond, diplômé de Harvard, et déjà expérimenté sur la scène européenne.

Un international français en progression constante

Louis Lesmond n’est pas un inconnu dans le basket français. Avec les équipes nationales jeunes, il a notamment disputé l’Euro U16 en 2018 (6,3 points de moyenne) puis le Mondial U19 en 2021, où il a décroché la médaille d’argent aux côtés de Victor Wembanyama. Il tournait à 7 points et 1,9 rebond par match dans cette compétition.

Avec cette nouvelle étape dans le Bronx, le fils de David Lesmond pourra enrichir encore un peu plus son expérience, dans un environnement compétitif, en attendant peut-être un avenir professionnel à l’échelle internationale.