Luc Loubaki quitte Aix-Maurienne, Gerson Gonçalves de retour

Après avoir passé les six dernières semaines à Aix-Maurienne, Luc Loubaki ne sera pas sur le parquet de la Halle Marlioz vendredi lors de la réception de l’Alliance Sport Alsace.

Pour cause, l’arrière francilien – qui a battu son record à 3-points le temps d’un match avec AMSB – est arrivé au terme de sa pige en Savoie. Son entraîneur Kenny Grant l’a publiquement remercié la semaine dernière à l’issue de la victoire à Roanne, qui était sa neuvième et dernière apparition sous le maillot savoyard (4,7 points à 36%, 1,6 rebond et 0,9 passe décisive en 16 minutes).

« Je tiens à remercier Luc Loubaki. Ce n’est pas évident de rentrer dans une équipe au mois de mars, une équipe qui tourne bien. En termes de professionnalisme, on ne peut pas demander mieux. Il a mis l’équipe en avant, il a tout donné pour s’intégrer au mieux. Je tiens vraiment à le remercier pour ça. Il a été un gros atout pour nous. »

Par conséquent, Gerson Gonçalves va retrouver les parquets à l’occasion de cette 34e journée. L’international angolais s’est remis de la lésion musculaire qui l’a régulièrement embêté depuis le début de l’année.