Lucas Dussoulier signe simultanément son premier double-double et son match référence en Betclic ÉLITE

« J’ai envie de prouver », nous disait, début septembre, le vice-champion olympique Lucas Dussoulier (2,03 m, 28 ans), à l’orée de sa quatrième saison consécutive en Betclic ÉLITE avec Nanterre. Pour l’instant, après un premier point d’étape au bout de six journées, le bilan individuel est plutôt concluant : 11,3 d’évaluation, presque deux fois plus que l’année dernière (6,8).

De fait, l’international français de 3×3 sort de son meilleur match statistique en Betclic ÉLITE : un joli 24 d’évaluation, alors qu’il n’avait dépassé la barre des 20 d’évaluation qu’une seule fois jusque-là, lors de sa première saison à ce niveau (19 points à 8/10, 4 rebonds et 2 interceptions pour 22 d’évaluation à Dijon le 10 décembre 2021).

Ainsi, face à Chalon (91-70), le Bordelais a même signé son premier double-double en première division : 15 points à 6/9, 10 rebonds, 1 passe décisive, 2 contres et 2 balles perdues pour 24 d’évaluation. Ce qui est également une troisième pour lui en pro, après deux doubles-doubles réussis en Pro B : l’un avec Charleville-Mézières en février 2018 (16 points et 11 rebonds contre Nantes) et l’autre avec Quimper en mars 2019 (13 points et 10 rebonds à Aix-Maurienne).