Ludovic Martel s’engage deux ans pour les Sables Vendée Basket

Ludovic Martel (2,08 m, 23 ans) a signé deux saisons chez les Sables Vendée Basket. L’intérieur va connaître un peu de stabilité après avoir changé de club chaque année depuis son arrivée dans le professionnalisme, en 2021.

Le natif de Lyon est passé par les centres de formation de la JL Bourg puis de la Chorale de Roanne avant de lancer sa carrière professionnelle à Golbey-Épinal, Tarbes-Lourdes et Feurs. Solide du côté de Tarbes-Lourdes en 2022-2023 (10,3 points à 61,9% de réussite aux tirs et 5,2 rebonds en 19 minutes), il a vu ses statistiques légèrement baisser en 2023-2024 (9,2 points à 57,6% et 5,3 rebonds en moins de 18 minutes).