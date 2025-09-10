Recherche
EuroBasket masculin

Luka Doncic face à l’armada allemande : le programme TV de l’EuroBasket ce mercredi 10 septembre

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce mercredi 10 septembre, avec les deux derniers quarts de finale, dont le gros affrontement entre la Slovénie et l'Allemagne.
00h00
Crédit photo : Julie Dumélié

Après des phases de groupes dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande), l’EuroBasket 2025 entame la phase finale de la compétition, à Riga. Les 1/8e de finale ont rendu leur verdict, avec notamment l’élimination de l’équipe de France, battue par la surprenante Géorgie.

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

L’ouvert Finlande – Géorgie, l’alléchant Slovénie – Allemagne

Tombeur des Bleus, la Géorgie voudra tenter de poursuivre sa belle histoire face à la Finlande, tombeur également de l’un des grands favoris du tournoi, la Serbie. Le dernier quart de finale du tableau mettra aux prises la Slovénie de Luka Doncic, face à la multitude de menaces allemandes, symbolisées par Dennis Schröder, Franz Wagner, Andreas Obst ou encore Daniel Theis.

LIRE AUSSI

Voici le programme des matchs de ce mercredi 10 septembre : 

  • 16h00 – Finlande / Géorgie – BeIN SPORTS
  • 20h00 – Slovénie / Allemagne – BeIN SPORTS
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
