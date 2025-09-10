Luka Doncic face à l’armada allemande : le programme TV de l’EuroBasket ce mercredi 10 septembre

Après des phases de groupes dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande), l’EuroBasket 2025 entame la phase finale de la compétition, à Riga. Les 1/8e de finale ont rendu leur verdict, avec notamment l’élimination de l’équipe de France, battue par la surprenante Géorgie.

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

L’ouvert Finlande – Géorgie, l’alléchant Slovénie – Allemagne

Tombeur des Bleus, la Géorgie voudra tenter de poursuivre sa belle histoire face à la Finlande, tombeur également de l’un des grands favoris du tournoi, la Serbie. Le dernier quart de finale du tableau mettra aux prises la Slovénie de Luka Doncic, face à la multitude de menaces allemandes, symbolisées par Dennis Schröder, Franz Wagner, Andreas Obst ou encore Daniel Theis.

Voici le programme des matchs de ce mercredi 10 septembre :