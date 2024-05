Luka Doncic plante le tir de la victoire sur Rudy Gobert : Minnesota en très mauvaise posture en finale de conférence !

Ce sont peut-être des prémices des Jeux olympiques de Paris 2024 qui ont eu lieu dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mai lors du match 2 de la finale de la conférence Ouest entre les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks. En effet, le Slovène Luka Doncic a donné une 2e victoire en deux matchs aux Texans dans cette série, sur un dernier tir à quelques secondes de la fin sur le Français Rudy Gobert (108-109). La Slovénie n’a pas encore sa place aux JO (TQO à Athènes en juillet) mais le duel entre l’intérieur tricolore et le prodige slovène a été au coeur de cette 2e rencontre entre les finalistes de la Conférence Ouest.

Lors de ses deux premières rencontres à domicile, Minnesota a donc échoué de trois points ou moins contre Dallas. Comme au match 1 (105-108), les Dallas Mavericks ont pu s’appuyer sur un nouvel exploit de leur superstar Luka Doncic, en triple-double (32 points, 10 rebonds et 13 passes décisives). Et face au meilleur défenseur de la saison NBA, l’ancien joueur du Real Madrid a planté le tir de la victoire pour permettre à son équipe d’être en très bonne posture avant de retourner dans le Texas.

Sur ce tir de la gagne du Slovène, les Timberwolves ont fait le curieux choix de switcher en défense, laissant Rudy Gobert (16 points, 10 rebonds et 1 contre) en isolation face à Luka Doncic. L’intérieur français était désolé après la rencontre d’avoir encaissé ce panier : « J’ai laissé mon équipe tomber sur cette dernière action … Ils m’ont fait confiance pour faire un stop et il a marqué un panier, à 3-points en plus. Ce qu’il fait très bien. C’est de ma responsabilité. Je dois être meilleur dans ces situations. »

Rudy Gobert appears to hit Luka Doncic in the stomach as he tries to get the ball 👀pic.twitter.com/CjoaHWDALu

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 25, 2024