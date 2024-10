Maceo Jack (Orléans), un carton pour fêter la présence de sa mère, légende de Syracuse, au match

Felisha Legette-Jack avait bien choisi son match. Coach en NCAA depuis 22 ans (387 victoires et 300 défaites), actuellement à la tête de Syracuse, université dont elle est une petite légende (introduite au Hall of Fame et première femme à y avoir eu son maillot retiré, le n°33, en 2021), où elle a été élue entraîneure de l’année au sein de la relevée Atlantic Coast Conference en 2024, la mère de Maceo Jack (1,95 m, 25 ans), le shooteur orléanais, est venue voir son fils jouer pour la première fois en professionnel samedi dernier.

In Orlean France to watch Maceo play professional ball for the first time ever! Thank you Chancellor SYVERUD for suggesting I come see my son play. I hope I don’t get a technical! 👀😂#OurFamilyvstheirteam!✊🏽🍊 pic.twitter.com/H0Yf16MpIc — Felisha Legette-Jack (@CuseCoachJack) October 18, 2024

Elle aurait pu venir lors de ses deux premières années européennes, à Cheshire (Angleterre), où il évoluait dans une salle exiguë de 1 400 places. Elle aurait pu venir lors de sa toute première sortie à CO’Met, traversée comme une ombre face à Antibes (2 points à 1/7). Mais non, elle a choisi le meilleur soir, celui de la performance référence de son fils en Pro B.

Certes rapidement meilleur que lors de sa rencontre inaugurale, mais sans être flamboyant non plus (11,3 points de moyenne sur les quatre matchs suivants), Maceo Jack a connu une vraie explosion samedi. Replacé sur le poste 3, l’Américano-Jamaïcain a cumulé 26 points à 9/15 (dont 6/11 à 3-points), 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 0 balle perdue en seulement 20 minutes contre la JA Vichy (82-73). La plus belle saillie du week-end en Pro B (devant les 24 unités de Lovell Cabbil), la juste récompense de ses efforts quotidiens selon son entraîneur Lamine Kebe, interrogé par La République du Centre.

So happy for Maceo! 26 points, player of the game AND THE WIN! We Fight On! pic.twitter.com/MjTwbEo0JS — Felisha Legette-Jack (@CuseCoachJack) October 19, 2024

« C’est quelqu’un qui travaille beaucoup, qui est très sérieux, et qui a beaucoup de talent. C’est un régal d’avoir un joueur comme lui au quotidien. […] Il est plus à l’aise sur ce poste 3, et ça induit une participation de Timothé (Crusol) en 2, où il nous apporte de la création. En 3, Maceo peut mieux utiliser ses savoir-faire efficaces, comme le catch and shoot. Il est très fort là-dessus, c’est du très haut niveau. » Et s’il faut, l’OLB se cotisera peut-être pour payer plus souvent des billets d’avion à Felisha Legette-Jack…