Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans

Après une expérience d’un an chez un poids lourd de Pro B à Orléans, l’arrière/ailier américain Maceo Jack (1,95 m, 26 ans) retourne en Grande-Bretagne pour s’engager à Newcastle, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

À sa sortie de NCAA en 2022, Jack avait lancé sa carrière professionnelle dans le championnat britannique, où il s’était d’abord montré discret à Cheshire pour son exercice rookie (10,5 points, 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne). Il avait cependant marqué les esprits lors de la saison 2023-2024 en terminant MIP (meilleure progression de la saison), grâce à un net bon statistique. Le natif de Buffalo enregistrait alors 16,7 points à 43,3% de réussite à 3-points, 4,2 rebonds et 1,3 passe décisive, de quoi convaincre Orléans de tenter le pari de le faire venir.

PROFIL JOUEUR Maceo JACK Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 195 cm Âge: 26 ans (30/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 5,7 #186 REB 1,4 #230 PD 0,4 #259

La saison dernière dans le Loiret, le shooteur est resté cantonné à un rôle de rotation, pour une ligne statistique moyenne de 5,7 points à 40% aux tirs et 1,4 rebond en 14 minutes par match. Jack s’était tout de même illustré en octobre 2024 contre la JA Vichy, en plantant 26 points en 20 minutes sous les yeux de sa mère Felisha Legette-Jack, coach de l’université de Syracuse (NCAA), qui venait le voir jouer pour la première fois en professionnel.

Un retour déjà réussi

Après une saison qualifiable de décevante, Maceo Jack retrouve donc la Super League britannique, un championnat qui lui réussit et qu’il a d’ailleurs “hâte de retrouver cette année”, comme il le dit dans le communiqué du club. Il n’a pas eu à attendre très longtemps car dès le lendemain de sa signature, dimanche 21 septembre, Maceo Jack a pris part à la première rencontre officielle du club le plus titré du territoire, face aux Caledonia Gladiators. Avec 19 points en 28 minutes, il a largement participé au succès des siens après prolongation 109-104 ; une nouvelle preuve s’il en fallait une que ce championnat lui réussit.