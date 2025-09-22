Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans

À l'étranger - Un an après avoir quitté le championnat dont il avait terminé MIP pour le Loiret, l'Américain Maceo Jack retraverse la Manche et s'engage à Newcastle.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans

Maceo Jack retrouve le championnat britannique après une saison à Orléans.

Crédit photo : Laurent Peigue

Après une expérience d’un an chez un poids lourd de Pro B à Orléans, l’arrière/ailier américain Maceo Jack (1,95 m, 26 ans) retourne en Grande-Bretagne pour s’engager à Newcastle, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

À sa sortie de NCAA en 2022, Jack avait lancé sa carrière professionnelle dans le championnat britannique, où il s’était d’abord montré discret à Cheshire pour son exercice rookie (10,5 points, 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne). Il avait cependant marqué les esprits lors de la saison 2023-2024 en terminant MIP (meilleure progression de la saison), grâce à un net bon statistique. Le natif de Buffalo enregistrait alors 16,7 points à 43,3% de réussite à 3-points, 4,2 rebonds et 1,3 passe décisive, de quoi convaincre Orléans de tenter le pari de le faire venir.

PROFIL JOUEUR
Maceo JACK
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 195 cm
Âge: 26 ans (30/11/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
5,7
#186
REB
1,4
#230
PD
0,4
#259

La saison dernière dans le Loiret, le shooteur est resté cantonné à un rôle de rotation, pour une ligne statistique moyenne de 5,7 points à 40% aux tirs et 1,4 rebond en 14 minutes par match. Jack s’était tout de même illustré en octobre 2024 contre la JA Vichy, en plantant 26 points en 20 minutes sous les yeux de sa mère Felisha Legette-Jack, coach de l’université de Syracuse (NCAA), qui venait le voir jouer pour la première fois en professionnel.

LIRE AUSSI
Pro B - Alors que sa mère, Felisha Legette-Jack, coach de l'université de Syracuse (NCAA), venait le voir jouer pour la première fois en professionnel, Maceo Jack (Orléans) a planté 26 points en 20 minutes contre la JA Vichy.
Maceo Jack (Orléans), un carton pour fêter la présence de sa mère, légende de Syracuse, au match – BeBasket
Rédaction

Un retour déjà réussi

Après une saison qualifiable de décevante, Maceo Jack retrouve donc la Super League britannique, un championnat qui lui réussit et qu’il a d’ailleurs “hâte de retrouver cette année”, comme il le dit dans le communiqué du club. Il n’a pas eu à attendre très longtemps car dès le lendemain de sa signature, dimanche 21 septembre, Maceo Jack a pris part à la première rencontre officielle du club le plus titré du territoire, face aux Caledonia Gladiators. Avec 19 points en 28 minutes, il a largement participé au succès des siens après prolongation 109-104 ; une nouvelle preuve s’il en fallait une que ce championnat lui réussit.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Orléans
Orléans
Suivre
Newcastle
Newcastle
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane
À l’étranger
00h00Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans
Evan Fournier semble en forme peu avant le début de saison officielle
EuroLeague
00h00Evan Fournier guide l’Olympiakos vers le titre en Crète
L'équipe de France 3x3 U23 a perdu en finale contre les Pays-Bas
3x3
00h00L’équipe de France U23 féminine décroche l’argent à la Coupe du monde 3×3
Andrea Samat a rejoint le Stade rochelais à l'intersaison 2025
Espoirs ELITE 2
00h00Andréa Samat : 42 points dès son premier match avec les Espoirs du Stade Rochelais
Manresa, la nouvelle équipe d'Hugo Benitez, a remporté la Lliga Catalana
Liga Endesa
00h00Hugo Benitez MVP de la Lliga Catalana avec Manresa
Supercoupe LNB
00h00Vassilis Spanoulis savoure les premiers pas de son AS Monaco 25-26 : « Nous avons joué de la manière dont je conçois le basket »
Supercoupe LNB
00h00L’AS Monaco reçu quatre sur quatre à Roland Garros : « On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal » en sourit Elie Okobo
Supercoupe LNB
00h00Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : « On n’a pas joué notre meilleur basket »
Mike James pose avec son trophée de MVP de la SuperCoupe LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0