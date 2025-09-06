Recherche
EuroBasket masculin

Maladroits, les Allemands ont mis du temps à se mettre en route contre le Portugal en huitièmes

EuroBasket - Parmi les favoris au titre, l'Allemagne a failli se faire surprendre par le Portugal en huitièmes, dans un match tendu que ne reflète pas le score final (85-58). Ils étaient à... 1/24 à 3-points et menés au score dans le troisième quart-temps, avant de finalement retrouver la mire pour l'emporter à l'usure.
00h00
Maladroits, les Allemands ont mis du temps à se mettre en route contre le Portugal en huitièmes

Les Allemands sur le banc ont pu célébrer les 3-points une fois qu’ils ont enfin commencé à rentrer

Crédit photo : Julie Dumélié

L’Allemagne s’est montrée fébrile comme rarement pendant trois quart-temps. Invaincus en poule avec 33 points d’écart en moyenne, ils attaquaient les huitièmes en pleine confiance. Mais en face se dressait une équipe du Portugal qui vivait son premier match de phase de finale d’Euro dans son histoire. Une affiche intéressante et donc inédite.

Mais pendant trois quart-temps, la physionomie du match a été biaisée par une énorme maladresse extérieure de l’Allemagne. 1/15 à 3-points, puis 1/18 à la mi-temps et enfin… 1/24 dans le troisième quart-temps. Les hommes d’Alex Mumbru se sont retrouvés totalement en panne malgré des shoots ouverts. Pendant qu’en face le Portugal développait un jeu séduisant, réussissant même un run de 14-3 dans le deuxième quart sans leur star Neemias Queta (18 points, 11 rebonds). Dans un match où le score n’était que de 32-31 pour le Portugal à la mi-temps, on se disait que l’Allemagne était lancée dans un sacré bourbier. C’était avant que tout se débloque enfin à 13 minutes du terme.

Isaac Bonga (15 points à 2/5 à 3-points) fait partie de ceux qui ont débloqué la machine dans les 15 dernières minutes (photo : Julie Dumélié)

Craquage en fin de match

Avec Queta et Travante Williams (8 points) – naturalisé portugais après avoir joué 6 ans là-bas – en pleine moisson, le Portugal menait 40-39 après quatre minutes dans le troisième quart-temps. De son côté, l’Allemagne grapillait des points grâce à son pressing, sur des pertes de balle adverses et des contre-attaques. C’est finalement 2 minutes 30 plus tard qu’un homme a enfin marqué le 3-points tant attendu : l’ex-parisien Maodo Lô (12 points à 4/7 de loin au final). Le signal attendu par toute son équipe pour lancer la machine. Depuis ce tir salvateur, les Allemands ont tiré à… 8/11 à 3-points. Un retournement total de situation, rare à ce niveau.

LIRE AUSSI

Et forcément, quand la machine était lancée, l’écart s’est tout de suite creusé. À 52-51 à la fin du troisième quart, le score final (85-58) en dit long sur les dix dernières minutes calvaire vécues par les Portugais. Plus rien n’est rentré de leur côté, avant de totalement céder en fin de match (33-7 dans le dernier quart). Même Queta, auteur de plusieurs alley-oops spectaculaires pendant le match, en a raté un tout seul à une minute du terme. Un symbole du craquage mental et physique des joueurs en rouge, pendant que le rouleau-compresseur allemand continuait sa route. Même le bourreau Maodo Lô était laissé seul derrière la ligne en fin de match, au grand désespoir du coach portugais Mario Gomes. Ses hommes peuvent regretter certaines opportunités ratées dans le troisième quart.

La déception visible des Portugais, ici le meneur Diogo Gameiro (photo : Julie Dumélié)

L’Allemagne doit tirer des enseignements

C’est donc une fin d’aventure pour le Portugal, avec un beau bilan de 2 victoires (contre la République Tchèque et l’Estonie) pour 4 défaites contre des très gros poissons (Serbie, Turquie, Lettonie, Allemagne). Ce qui n’était pas évident en voyant les groupes. Pour l’Allemagne, la route continue. Leurs 15 dernières minutes montrent que cette équipe a de la marge, et peut faire très mal quand tout clique. Malgré leur 0/11 cumulé à 3-points, les leaders Franz Wagner et Dennis Schröder ont été au rendez-vous avec 16 points chacun.

Il leur faudra tirer des enseignements de ce match pour la suite, et notamment pourquoi un tel entêtement à 3-points. Aucune rencontre n’est facile dans les phases finales. Prochain match à Riga dans quatre jours, face au vainqueur du huitième Italie-Slovénie, joué ce dimanche 7 septembre à 17h30. Avec pour objectif d’aller chercher mieux que la médaille de bronze récupérée en 2022. Ils pourraient affronter la France en demi-finale… si les deux équipes arrivent jusque là.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Portugal
Portugal
Allemagne
Allemagne
Maodo Lô
Maodo Lô
T-shirt offcourt

flavor_flav
allemagne : 28 tirs à deux points, 36 à trois points. Auraient ils continuer à shooter si Lo n'avait pas rentré ses trois tirs pour prendre un écart? en tout cas, les français sont prévenus, à ce niveau et sur un match sec, tout peut arriver. Bravo au Portugal, la belle surprise de cet euro.
karbonator63
valeureux Portugais mais manque d'essence dans le 4e ; le pourcentage cata des allemands jusque là à 3points les a laissé dans le match et puis ... Vous la voyez venir la grosse surprise dans ces 8e ? la Turquie a eu chaud ... j'attends vos pronos, j'espère que les bleus vont rester focus, cette première journée va donner des idées aux outsiders. Les lettons peuvent le faire , les ritals aussi(grosse côte) et les grecs peuvent se faire embrouiller.
