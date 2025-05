Malaga conserve la BCL, Killian Tillie remporte un premier titre en Europe

Malaga, champion en titre, a de nouveau inscrit son nom au palmarès de la Ligue des CHampions (BCL). Vainqueur de Galatasaray ce dimanche à Athènes (83-67), l’Unicaja a confirmé sa suprématie sur la compétition européenne en conservant le trophée, une performance réalisée jusqu’ici seulement par Burgos. À noter, l’absence du Français Killian Tillie sur la feuille de match pour cette finale. L’intérieur français remporte toutefois son premier titre au niveau professionnel en Europe.

Malaga a imposé sa domination face à Galatasaray dans une finale maîtrisée de bout en bout. Mis sous pression par les Turcs, les Andalous ont toujours trouvé les solutions pour garder l’avantage, comme l’ont illustré les coups d’éclat de Kendrick Perry ou encore l’ex-Chalonnais Tyler Kalinoski, décisifs dans le dernier quart-temps. L’Américain Tyson Carter – élu MVP du Final Four – a terminé meilleur marqueur avec 14 points, tandis que le capitaine Alberto Diaz a une nouvelle fois brillé défensivement.

