Malgré un T.J. Shorts à 4/21 aux tirs, Paris peut gagner : nouvelle victoire contre Baskonia !

Après des débuts timides, apprentissage oblige, Paris continue de nous impressionner, match après match. Ce vendredi 1er novembre, le club de la capitale a déjà empoché sa 4e victoire de la saison en 7 matchs d’EuroLeague, avec comme nouvelle victime Baskonia (67-65).

Paris peut dire merci à l’arrosage à 3-points de Baskonia

L’électricité et l’intensité de tous les instants à Bercy contre le Panathinaïkos. Le grand show de T.J. Shorts en Principauté contre Monaco. La pluie de 3-points chez l’Alba Berlin. Et désormais, un match défensif et cadenassé remporté contre l’équipe de Vitoria. « C’était le match le plus physique depuis le début de saison« , d’après Mikael Jantunen. Le plus impressionnant chez Paris en ce début de saison n’est pas son nombre de victoires, mais peut-être les différentes façons dont les Parisiens arrivent à sortir vainqueur d’une rencontre. La partie contre Baskonia vient un peu plus affirmer cela.

Dépendant en grande partie de son back-court Shorts – Hifi, le Paris Basketball a pourtant su l’emporter avec un T.J. Shorts largement en travers ce vendredi 1er novembre (9 points à 4/21 aux tirs, 5 passes décisives et 2 ballons perdus). Et comme les expériences d’une capitale peuvent être drastiquement différentes, Baskonia a connu une soirée dans le 18e arrondissement bien différente de celle de Paris et de son record à 3-points deux jours auparavant à Berlin. La formation basque, dans la lignée de son shooteur Markus Howard (10 points mais 1/11 à 3-points), a arrosé dans le mauvais sens du terme à l’Adidas Arena, avec un horrible 1/29 derrière l’arc.

Une prestation collective et défensive pour Paris

Ce qui n’a pas empêché Baskonia, à l’image de Monaco à Kaunas, de pouvoir prétendre l’emporter en fin de partie. Sauf que l’équipe de Pablo Laso s’est inexplicablement entêtée à vouloir tirer à 3-points malgré sa non-réussite du soir. Et grâce à l’un des rares paniers de T.J Shorts ce soir, ainsi qu’un passage en force provoqué par Tyson Ward, Paris a ainsi pu gratter sa 4e victoire de la saison, la première à l’Adidas Arena après sa victoire inaugurale à Bercy contre le Panathinaïkos.

En l’absence de l’apport à la marque de son virtuose, Paris a pu compter sur un collectif au rendez-vous, avec 9 joueurs à 4 points marqués ou plus. L’aspect défensif a également été salué par son entraîneur Tiago Splitter, pas peu fier d’avoir pu battre son ancienne formation, dans laquelle il a passé six saisons au début de sa carrière de joueur. Après sept matchs de saison régulière, le Paris Basketball (9e) est donc à égalité de bilan avec l’AS Monaco (8e). Le rookie apprend vite.