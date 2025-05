Malgré une Lisa Berkani record, Venise s’incline à Schio après prolongation dans le match 2 des finales

Lisa Berkani a beau avoir réalisé son meilleur match sous le maillot de Venise avec 27 points à 10/22 aux tirs en 31 minutes, cela n’a pas suffi à empêcher la défaite de son équipe face au Famila Schio (86-79 a.p.) lors du match 2 de la finale du championnat italien. Le club vénitien est désormais au pied du mur, mené 2 victoires à 0 avant un match 3 décisif jeudi à domicile.

Tra le storie di Gara 2 l'incredibile losing effort di Lisa Berkani 😱

La francese ha realizzato 27 punti (13 nel quarto periodo), facendo anche registrare il record di squadra di @REYER1872 nelle Finali Scudetto 🔝#LBFLIVE pic.twitter.com/PkIYCMNatt — Lega Basket Femminile (@legabasketfem) May 5, 2025

Berkani exceptionnelle, mais Schio plus solide en prolongation

Une fois encore, Lisa Berkani a pris ses responsabilités dans un moment crucial. Avec 13 de ses 27 points inscrits dans le dernier quart-temps, dont un tir primé plein de sang-froid à 37 secondes de la fin (72-75), l’internationale française a tout tenté pour ramener les siennes. Mais c’est Kitija Laksa qui a envoyé tout le monde en prolongation sur un 3-points dans le money-time (75-75), profitant d’une défense vénitienne mal en place, ce que coach Andrea Mazzon a reconnu après coup.

« C’est une erreur terrible de notre part, du staff. Nous n’avons pas clarifié certaines consignes. Les filles n’ont aucune responsabilité », a-t-il déclaré après la rencontre.

En prolongation, Schio a été plus lucide et plus adroite, infligeant un 11-4 fatal à une équipe de Venise pourtant globalement convaincante. Avec 45 points venus du banc, une domination dans la raquette (36 rebonds contre 47) et une avance de +10 dans le troisième quart-temps (43-53), la Reyer avait de quoi espérer mieux.

« Nous avons tout donné aujourd’hui. Il faut vite tourner la page, rester unies et concentrées pour jouer devant notre public », a affirmé Lisa Berkani, lucide et combative malgré la déception.

Le leonesse cedono solo all'overtime.

Schio avanti 2-0 nella serrie. Giovedì tutti al Taliercio per sostenere le nostre ragazzi! Sempre #duriibachi 🔥 pic.twitter.com/uQxQH242t0 — Reyer Venezia (@REYER1872) May 4, 2025

Le match 3, prévu jeudi 8 mai au Taliercio (20h30), s’annonce comme une dernière chance pour les Vénitiennes de rester en vie dans cette finale Scudetto.