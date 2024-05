Le CSKA Moscou mène 2-0 en finale, Livio Jean-Charles efficace

Le CSKA Moscou s’est imposé 94 à 83 sur le parquet de l’UNICS Kazan et mène désormais 2 à 0 dans la finale des playoffs de VTB League, avant de revenir à la maison. Les anciens Villeurbannais Marcos Knight et Livio Jean-Charles ont réalisé de belles prestations pour tenter de décrocher la deuxième manche des finales de VTB League.

Sur les bords de la Volga, Kazan a eu du mal à se lancer dans le match. Les joueurs de Velimir Perasovic ont été distancés dès la première période avec un 23 à 8. Le CSKA a pu compter sur l’adresser à 3-points de Melo Trimble (20 points à 4 sur 7). L’UNICS n’a jamais pu recoller au score malgré le très fort impact de Marco Knight. L’ancien joueur de Monaco (2020-2021) et de l’ASVEL (2021-2022) a marqué 22 points à 9 sur 14 aux tirs. Le petit ailier a aussi comptabilisé 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 26 d’évaluation. Malgré cette performance et celle de Louis Labeyrie (14 points et 4 rebonds pour 12 d’évaluation), Kazan n’a rien pu faire et s’est incliné 94 à 83.

Les anciens du championnat de France ont été essentiels pour le CSKA

Le clan moscovite des joueurs ayant évolué en France a porté le CSKA Moscou. Les anciens Villeurbannais Livio Jean-Charles, Casper Ware et Tonye Jekiri ont totalisé 43 d’évaluation. Le Français a marqué 14 points à 6/7 aux tirs et capté 2 rebonds pour 17 d’évaluation en 21 minutes. Le meneur américain a marqué 10 points en sortie de banc et a distribué 8 passes décisives. Le pivot nigérian a été complet (9 points, 4 rebonds, 4 passes et 1 interception). Amath M’Baye a terminé la rencontre avec 12 d’évaluation. L’ancien de l’Anadolu Efes a marqué 9 points et capté 3 rebonds.

Le CSKA Moscou a donc repris l’avantage du terrain dans ces finales en menant 2-0 après deux rencontres à l’extérieur. Le troisième match de cette finale qui se jouera au meilleur des sept matches aura lieu vendredi dans la capitale.