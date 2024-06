Marcus Gomis attendu à l’Alliance Sport Alsace

Marcus Gomis (1,83 m, 24 ans) continue sa carrière à l’Alliance Sport Alsace. Le club alsacien, qui attend de finaliser la signature d’Allan Jeanne-Rose (2,00 m, 24 ans), devrait annoncer sa signature prochainement.

Lancé par Rouen au niveau professionnel en 2020, le fils de Joseph Gomis a ensuite découvert la Betclic ELITE avec Le Mans en 2022-2023. Mais peu utilisé (11 minutes de jeu), il a préféré redescendre d’un étage en signant à Orléans. A l’OLB, Marcus Gomis n’a pas non plus occupé un rôle majeur (14 minutes, pour 6,3 points et 1,1 passe décisive). Il espère voir son rôle grandir à Alliance Sport Alsace sous les ordres de Nebojsa ‘Trumo’ Bogavac.