Marcus Gomis s’engage avec Poitiers Basket 86 pour deux saisons

Le Poitiers Basket 86 continue de construire son effectif pour la saison 2025-2026. Ce mercredi, le club de Pro B a officialisé l’arrivée de Marcus Gomis (1,83 m, 25 ans). L’ancien joueur de l’Alliance Sport Alsace s’engage pour deux saisons et vient renforcer la ligne arrière du PB avec son profil complet, capable d’évoluer à la mène comme à l’arrière.

✍️ 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐮𝐬 𝐆𝐨𝐦𝐢𝐬, rejoint le 𝗣𝗕𝟴𝟲 pour les deux prochaines saisons 🇫🇷 🙌 Le PB86 est heureux de vous annoncer l’arrivée de 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐮𝐬 𝐆𝐨𝐦𝐢𝐬, dès la saison prochaine en provenance de 𝗹’Alliance Sport Alsace. #GoPB 👊 pic.twitter.com/YdEZJuqOsB — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) June 18, 2025

Un renfort expérimenté et polyvalent pour Poitiers

À 25 ans, Marcus Gomis connaît bien les joutes de la Pro B. L’arrière-meneur sort d’une belle saison avec l’Alliance Sport Alsace, qu’il a contribué à mener jusqu’en finale des playoffs d’accession, finalement perdue face à Le Portel. Auteur de 8,5 points, 1,7 rebond et 1,8 passe décisive en moyenne en saison régulière, il a convaincu le staff poitevin de par son impact des deux côtés du terrain.

Arnaud Marius, manager général du PB86, se félicite de cette signature : « Il va apporter plus de polyvalence à l’effectif. Il est fiable sur les tirs de loin et c’est un gros défenseur. Ce joueur est précieux des deux côtés du terrain. Et, à son âge, il a déjà un parcours assez riche et peut être un trait d’union entre les jeunes et les éléments plus expérimentés du groupe. »

Le fils de Joseph Gomis, déjà un parcours international

Fils de l’ancien international français Joseph Gomis, Marcus Gomis a baigné dans le basket dès son plus jeune âge, découvrant la discipline à Malaga avant de poursuivre son apprentissage au sein des pôles espoirs de Haute-Vienne et d’Île-de-France. Son parcours l’a ensuite mené aux États-Unis, où il a porté les couleurs de Saint Joseph High School en Californie puis de Rock School en Floride.

Revenu en France en 2018, il est passé par le centre de formation de l’ASVEL avant de débuter sa carrière professionnelle à Rouen, en Pro B, où il est resté deux saisons. Après une courte expérience en Betclic ÉLITE avec Le Mans, un retour en Pro B à Orléans, il avait rejoint l’ASA pour la saison 2024-2025.

Poitiers poursuit son mercato

Après les signatures des jeunes intérieurs Narcisse Ngoy, Soumaïla Koita et Elie Ntowoa Ndenga, le recrutement de Marcus Gomis permet au PB d’équilibrer son effectif, en attendant la finalisation attendue de la prolongation de Kevin Harley (1,90 m, 31 ans). Deux autres renforts sont encore attendus : un extérieur (poste 1-2) et un intérieur (poste 4-5), tous deux appelés à être des leaders offensifs, avec la volonté d’intégrer un joueur américain à ce groupe à dominante défensive.