Marie-Ève Paget arrive à Villeneuve d’Ascq pour toute la saison

Marie-Ève Paget (1,71 m, 29 ans) s’est engagée pour la totalité de la saison 2024-2025 à Villeneuve d’Ascq. Après une saison consacrée au 3×3, l’internationale française a repris le 5×5, d’abord en tant que partenaire d’entraînement au sein de son ancien club de Basket Landes, puis désormais chez le champion en titre, l’ESBVA-LM.

Alors que Villeneuve d’Ascq a perdu ses six matches officiels pour démarrer la saison, le club champion de France tente de redresser la barre. C’est ainsi que Lidija Turcinovic (1,79 m, 30 ans) est arrivée pour remplacer Caroline Hériaud (1,65 m, 27 ans) jusqu’à mi-novembre. Haley Peters a elle signé jusqu’en fin d’année 2024 pour remplacer numériquement Helena Ciak (1,97 m, 34 ans) qui est à l’arrêt.

Joueuse d’expérience dotée d’un fort leadership, Marie-Ève Paget doit aider Carla Leite (1,75 m, 20 ans) à la mène. Reste à savoir comment ces deux là ainsi que Caroline Hériaud arriveront à cohabiter par la suite. En tout cas, la native d’Annecy connaît déjà le coach Rachid Meziane pour l’avoir côtoyé à Challes-les-Eaux, Nice et en équipe de France de 5×5. Elle a également joué avec Haley Peters à Charleville-Mézières en 2018-2019.

La réaction de Christophe Vitoux, le GM de Villeneuve d’Ascq, sur le difficile début de saison et la signature de Marie-Eve Paget :

« On le sait tous, le talent s’apprécie dans le calme et la durée, tandis que le caractère se dévoile dans la tempête et dans des moments de challenges importants. On y est ! Le coach n’a pas pu travailler avec une équipe complète depuis la reprise, d’où la volonté du club de ne plus subir et de réagir rapidement en trouvant des joueuses disponibles en ce début de saison.

Lidija Turčinović est arrivée récemment et sera avec nous au moins jusqu’à la trêve internationale de novembre. Haley Peters est maintenant là jusqu’à fin décembre, dans un premier temps, pour pallier l’absence d’Héléna Ciak, et Marie-Ève Paget (la joueuse supplémentaire) est avec nous jusqu’à la fin de la saison. Cela permettra aux blessées, lorsqu’elles reviendront, d’être performantes sans avoir à reprendre précipitamment.

Ces deux joueuses, reconnues en LFB, sont bien connues du coach, que ce soit sur le plan sportif (il a déjà coaché Haley chez nous et Marie-Ève à Challes et Nice), ou sur le plan humain, ce qui est essentiel dans cette période délicate.

Nous avons un super coach et un excellent staff, qui l’ont démontré maintes fois au cours de ces cinq dernières saisons. Encore faut-il leur donner les moyens de travailler dans de bonnes conditions.

Avec ces trois joueuses supplémentaires, je ne sais pas si cela sera suffisant immédiatement, mais c’est rassurant pour l’avenir, surtout si nous récupérons pleinement nos blessées. Cela passera par beaucoup de travail collectif, que nous n’avons pas pu réaliser jusqu’à présent.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais trois, cela laisse souvent présager des jours meilleurs.

Il y a trois saisons, après sa première Coupe de France, Basket Landes avait perdu ses neuf premiers matchs avant de terminer le championnat en force grâce au travail, à la sérénité, à la détermination, et probablement à un peu de réussite, pour finalement remporter sa deuxième Coupe de France. Il y a de nombreux autres exemples similaires.

En tant que coach (chez les garçons), j’ai été champion de France avec Strasbourg après avoir été dernier sur 20 au bout de quatre journées. Nous avons fini champions à la fin de la saison. C’est tout ce que nous espérons qu’il nous arrive. »