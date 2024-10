Marine Fauthoux empêche le gros coup de Bourges, Villeneuve d’Ascq combatif chez le tenant du titre

Marine Fauthoux commence à se faire une petite réputation en termes de tirs compliqués. Quelques semaines après son shoot du logo en finale des Jeux olympiques contre Team USA, la Landaise a cette fois marqué un panier qui s’est avéré décisif pour Mersin face à Bourges ! À moins de 30 secondes de la fin de la partie, d’un shoot à 3-points sur la planche, la meneuse a donné deux possessions d’avance à son équipe, mettant fin aux espoirs d’un exploit berruyer en Turquie (80-76).

Bourges les yeux dans les yeux avec Mersin

Car le Tango n’est pas passé loin d’un gros coup chez l’un des participants au Final Four la saison dernière. L’équipe d’Olivier Lafargue était même en tête à la mi-temps (39-40), grâce à une grosse séquence interception, and-one et tir à 3-points de Pauline Astier (16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives). Et malgré les assauts répétés dans le 3e quart-temps de son ex-joueuse Yvonne Anderson (20 points), Bourges a toujours été au contact de Mersin. L’équipe turque a même failli craquer dans les derniers instants, sur de belles défenses des Tango. Mais alors que Bourges avait presque poussé Mersin au bout de la possession sur l’une des derniers actions du money-time, Marine Fauthoux (9 points et 6 passes décisives) a d’abord feinté pour se décaler puis s’élever pour planter un tir salvateur à 3-points, synonyme de défaite pour les partenaires de Kariata Diaby (18 points et 7 rebonds).

Si Mersin et ses Françaises (Fauthoux, Johannès et Rupert) sont déjà qualifiés pour la 2e phase, Bourges reste en bonne posture pour finir parmi les trois premières du groupe avec ses deux victoires de la phase aller.

Avec ses armes du moment, l’ESBVA-LM a fait ce qu’elle a pu

Balayé par Fenerbahçe en ouverture de l’EuroLeague, Villeneuve d’Ascq est toujours dépeuplé mais a montré un bien meilleur visage en Turquie. Largué dès le premier quart-temps au Palacium, l’ESBVA-LM était encore dans le coup à la mi-temps au Metro Energy Sports Hall (47-39). Mais la longueur de banc turque ainsi que le match complet de Gabby Williams (20 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 ballons perdus et 3 interceptions) ont fini par avoir raison des Nordistes. En l’absence de Carla Leite, les Villeneuvoises ont pu compter sur le duo Shavonte Zellous (20 points, 8 rebonds et 4 passes décisives) – Haley Peters (21 points).

Avec 4 défaites en autant de rencontres, les chances de Villeneuve d’Ascq de rallier la seconde phase des groupes paraissent très minces.