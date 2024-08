Marine Fauthoux : « Je retiens qu’on a perdu d’un point en finale »

Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans) a été très responsabilisée dans le dernier carré du tournoi olympique féminin. Relancé dans le cinq majeur à la place de Romane Bernies, la Béarnaise était très frustrée après la défaite d’un point en finale (66-67), contre Team USA. « On a des émotions de fierté, sur le bon match qu’on a finalisé face aux meilleures », a-t-elle commencé, malgré une mine déconfite. « Moi je retiens qu’on a perdu un point en finale ».

« On a eu un plan de jeu très élaboré »

Il s’en est fallu de peu pour que les Bleues réalisent un exploit, celui d’être les premières à priver les Américaines de titre depuis 1992. « Franchement, il y a vraiment plein de petits détails », estime-t-elle au sujet de ce qu’il a manqué. « On laisse beaucoup de rebonds offensifs, c’est un de leurs points forts. A un moment donné, on a fait un écart, mais on les laisse revenir… Après ce sont les meilleures du monde actuellement, il ne faut pas l’oublier. Il y a des petits shoots qui ne rentrent pas à la fin, alors que si on en met un ou deux, le match change je pense. » La défense tricolore est parvenue à tenir les États-Unis, qui tournaient à 90 points par match sur le tournoi avant la rencontre, à seulement 67 points marqués. « On a eu un plan de jeu qui était vraiment élaboré. » Un plan qui passait donc par une défense de fer. « On savait que c’était notre chance numéro une, on a mis ça en place depuis le début de la compétition et on a vu que même face aux meilleures ça tenait. C’est ce qu’on s’est dit à l’après la demi-finale, c’est qu’on avait peur de personne, on n’avait pas peur d’elles, on voulait vraiment gagner ce soir. »

Passées à +10 dans le troisième quart-temps (35-25), les Françaises ont commencé à sentir un sentiment d’urgence chez leurs adversaires. « Quand on a pris l’avance dans le troisième quart-temps, je pense qu’elles n’étaient pas prêtes à ça. Elles ont commencé à s’agacer, on a vu qu’elles râlaient entre elles. Donc dans leurs yeux, j’ai vu qu’elles ont eu un petit peu peur, après elles ont agi. »

Le tir rentré par Marine Fauthoux en fin de deuxième quart-temps a contribué à donner un véritablement sentiment de confiance aux tricolores. « Je sais que moi je suis en capacité à mettre ce genre de shoot à longue distance. J’aime beaucoup ça et si ça a pu réveiller l’équipe, donner de l’envie, tant mieux. Après, il ne sert à rien, on a perdu. Mais c’est vrai que dans cette salle, j’ai l’habitude de prendre ce genre de shoot. Bercy, j’adore jouer ici, j’y avais jamais perdu encore. »

🤯 𝐋𝐄 𝐓𝐈𝐑 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄 ! Marine Fauthoux embrase l'Arena Bercy avec un shoot à 3 points monstrueux ! La finale France – Etats-Unis, c'est maintenant sur Eurosport #Paris2024 #FRAUSA https://t.co/8YHDZO7kRh pic.twitter.com/5QbzjsdbcS — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024

« Je veux l’or »

De quoi lui donner envie d’aller chercher l’or à Los Angeles en 2028 après avoir ramené le bronze de Tokyo en 2021 et l’argent de Paris en 2024. « Je ne veux que ça (sourire). Là j’ai du mal à accepter l’argent. Je sais que, vraiment comme nous a dit Sarah (Michel-Boury, la capitaine), c’est un peu plus tard qu’on se rendra compte que c’est vraiment énorme. Ça va prendre du temps. […] C’est sûr que moi je veux l’or. » Avec un groupe relativement jeune, cet objectif semble réaliste. « On ne sait pas qui sera là dans quatre ans, c’est super long, tout peut se passer, donc c’est vraiment dur de se projeter là-dessus. »

Malgré cette défaite en finale, l’équipe de France a rencontré un large public durant son parcours olympique. Vendredi soir contre la Belgique puis ce dimanche après-midi, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont été suivies par une large audience. « Ce n’était pas forcément le but, mais si on a pu donner une belle image du basket féminin aux Français ou même au monde entier, tant mieux parce que c’est vraiment ce qu’on veut dégager. Mais c’est dur là. »

A Bercy,