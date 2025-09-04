Recherche
Uncategorized

Match crucial pour les Bleus face à l’Islande en vue des huitièmes : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 4 septembre

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce jeudi 4 septembre, avec six matchs au programme, dont celui de la France en ouverture face à l’Islande, et le potentiel dernier match de l’Espagne dans la compétition.
Guerschon Yabusele et les Bleus n’ont qu’une partie de leur destin en mains avant d’affronter l’Islande aujourd’hui.

Crédit photo : Julie Dumélié

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

La France n’a qu’une partie de son destin entre ses mains

Au programme de ce jeudi 4 septembre, il s’agit des trois derniers matchs des groupes C et D à Limassol (Chypre) et Katowice (Pologne). L’enjeu sera notamment de savoir à quelle place terminera la France au sein de la poule C, alors que sa position finale dépend à la fois de son succès ou non face à l’Islande, mais aussi du match entre la Slovénie et Israël. Assurée de voir le tour suivant, la France peut notamment finir première de poule si elle fait respecter la logique face à l’Islande, et que la Slovénie bat Israël.

Dans ce même groupe, la Pologne clôture la journée à domicile face à la Belgique, avec elle aussi l’enjeu d’une position finale à définir avant la phase à élimination directe. En cas de victoire face au pays hôte, les Lions peuvent « permettre » aux Français de finir deuxièmes ou quatrièmes, et envisager un parcours « plus facile » sur le papier à moyen terme, en évitant les mastodontes serbe et allemand dans un éventuel quart de finale.

Rédaction

Dans le groupe C, un scénario peut déjà éliminer l’Espagne, tenante du titre. Opposée à la Grèce déjà qualifiée, la Roja doit s’imposer pour s’assurer de passer au tour suivant. En cas de défaite, les Espagnols seraient éliminés si la Bosnie-Herzégovine l’emporte face à la Géorgie, dans un choc entre deux nations au bilan à l’équilibre (2 victoires – 2 défaites). Enfin, l’Italie peut terminer la phase de poules sereinement face à Chypre, dernière du groupe.

Les équipes déjà qualifiées en 1/8e de finale dans les groupes C et D : Grèce, Italie, Israël, Pologne, France et Slovénie.

Voici le programme des matchs de ce jeudi 4 septembre : 

  • 14h00 – France / Islande – TMC et BeiN SPORTS
  • 13h30 – Bosnie-Herzégovine / Géorgie – BeiN SPORTS
  • 17h00 – Israël / Slovénie – BeiN SPORTS
  • 17h15 – Italie / Chypre – BeiN SPORTS
  • 20h30 – Espagne / Grèce – BeiN SPORTS
  • 20h15 – Pologne Belgique – BeiN SPORTS

