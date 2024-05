Mathieu Guichard, une saison de plus à Saint-Chamond

Mathieu Guichard (1,88 m, 36 ans) va clôturer sa 10e saison à Saint-Chamond, ce vendredi 10 mai à Lille. Le meneur/arrière arrivé à Saint-Chamond en 2014 continue d’évoluer à un bon niveau même si son temps de jeu a diminué progressivement ces cinq dernières saisons (32 minutes en 2019-2020, 29 minutes en 2020-2021, moins de 28 en 2021-2022, moins de 24 en 2022-2023 et enfin 20 minutes en 2023-2024).

Sur la saison 2023-2024, l’Auvergnat tournait ainsi à 6,5 points à 48,8% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives en 20 minutes dans une équipe ayant manqué de peu les playoffs (15 victoires et 18 défaites). N’ayant manqué aucun match de saison régulière, l’ancien joueur de Clermont et Bordeaux va poursuivre l’aventure à Saint-Chamond, au sein de la nouvelle entité du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB) indique Le Progrès. Un club qui a l’ambition de monter en Betclic ELITE à moyen terme.

« Dans l’équipe, il y a des jeunes qui ont 16 ans de moins que moi, rappelle-t-il. Il faut que j’adapte mon basket à cette nouvelle génération en évitant de ralentir le jeu ou de jouer demi-terrain. Mais je sais que je peux le faire. C’est là-dessus que je dois être plus concentré. »

En parallèle de la fin de sa carrière à Saint-Chamond, Mathieu Guichard préparer ses diplômes d’entraîneur. De quoi se reconvertir au sein même de son club d’adoption ?