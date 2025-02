Mathis Dossou-Yovo va découvrir l’EuroLeague avec Paris

Mathis Dossou-Yovo devrait bel et bien s’engager avec le Paris Basketball. Selon nos informations, le club d’EuroLeague devrait prochainement annoncer la signature de l’ailier-fort dans la capitale. Ce dernier va ainsi découvrir l’Europe par la plus prestigieuse des compétitions.

Joli rebond pour Mathis Dossou-Yovo

Dans les petits papiers du Paris Basketball depuis son départ d’Oldenbourg, Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 24 ans) va donc bien faire son retour en France. Malgré une production correcte en Allemagne (9 points à 59% de réussite aux tirs et 5,4 rebonds), sa première expérience étrangère s’est fini plus précocement qu’attendue, la faute notamment à un changement d’entraîneur et à un bilan collectif délicat. Mais en rejoignant Paris, aspirant au titre en Betclic ELITE et aux playoffs en EuroLeague, l’ancien joueur de Saint-Quentin ces deux dernières saisons va connaître une belle promotion.

Enzo Shahrvin en instance de départ

Mathis Dossou-Yovo va tenter de combler les problématiques à l’intérieur du club parisien. Derrière l’efficace Kevarrius Hayes (7 points, 4,7 rebonds et 0,9 contre), l’international allemand Leon Kratzer est en difficulté sur la scène européenne (3 fautes en moyenne sur 10 minutes de jeu), alors que Michael Kessens est parti chez l’ALBA Berlin en début d’année 2025. D’autant plus que Enzo Shahrvin serait en instance de départ selon nos informations. Peu utilisé en EuroLeague (6 matchs d’EuroLeague pour 7 minutes de jeu), l’ancien joueur de l’Élan Béarnais n’a pas vraiment la confiance de Tiago Splitter et devrait quitter le club de la capitale dans les jours à venir.

Intérieur mobile et puissant, Mathis Dossou-Yovo n’est pas forcément le profil idoine pour l’équipe parisienne. Mais il est assurément un joli renfort en cours de saison, pour aider le Paris Basketball à atteindre ses objectifs sur la scène nationale comme européenne.