Maxime Raynaud, élu dans le cinq idéal de la saison d’ACC, mène Stanford en quarts dans le tournoi de l’ACC

Stanford peut continuer à rêver. Opposé à son rival de California dans le deuxième tour du tournoi de l’ACC, le Cardinal a su faire la différence en fin de match pour s’imposer 78-73. Maxime Raynaud a une nouvelle fois été un élément clé de cette victoire, terminant la rencontre avec 23 points à 9/19 aux tirs, 8 rebonds et une présence dominante dans la raquette.

Dans un match serré jusqu’au bout, Stanford a su faire preuve de sang-froid pour décrocher son ticket pour le tour suivant. Le tournant du match est venu à 1 minute 21 de la fin, lorsque Benny Gealer a inscrit un tir primé décisif, donnant un avantage définitif aux siens (71-68). Dans les dernières secondes, Raynaud a assuré depuis la ligne des lancers francs pour sceller la victoire de Stanford.

for the 3rd time this season, enjoy the highlights from the win over Cal 😁 pic.twitter.com/kY3J6QwB7K

— Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) March 13, 2025