Melvyn Ebonkoli claque son record de points en NCAA

L’intérieur français Melvyn Ebonkoli (2,03 m, 21 ans) vient de battre son record de points en NCAA, lui évolue au sein de l’équipe universitaire de Kansas City Roos (UMKC) pour sa dernière année en NCAA. Ce dimanche 15 décembre, le senior (dernière année) a inscrit 14 points à 6/8 aux tirs et 2/2 aux lancers francs dans la victoire (85-77) face aux Bowling Browns Falcons. Il fait ainsi mieux que ses 13 points contre les Kansas Christian Falcons un peu plus tôt cette saison. Le natif de Trappes ajouté 6 rebonds et 2 interceptions lors de ce sixième succès de la saison NCAA 2024-2025, en 13 rencontres.

@EbonkoliMelvyn

🏀14 points

🏀6 rebonds

🏀18 val

🏀75% au tir

Victoire face aux Bowling Green 💪🏿🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yAShtxUSJJ — Ebonkoli Family (@EbonkoliF) December 15, 2024

Joueur de devoir, Melvyn Ebonkoli a montré qu’il pouvait aussi être une option en attaque avec parcimonie. Cette saison, il tourne à 5,8 points à 47,1% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds en 22 minutes de moyenne. Le vice-champion du monde U17 2018 apporte également une intensité défensive précieuse. Parti aux États-Unis en 2019 pour rejoindre le Putnam Science Academy, l’ancien pensionnaire du centre de formation du Mans (de 2016 à 2019) a ensuite rejoint Missouri State où il a très peu joué en 2020-2021 (5 courtes entrées) avant d’être redshirt en 2021-2022. Relancé à l’Independence Community College en Junior College en 2022-2023, le champion d’Europe U16 2017 a ensuite réintégré la NCAA du côté d’UMKC. Melvyn Ebonkoli espère finir fort son cursus NCAA avant de se lancer sur le circuit professionnel. Cela commence par le match de la confirmation ce mardi 17 décembre lors d’un déplacement chez les Wichita State Shockers, invaincus à domicile.