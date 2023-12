EuroLeague - Mike James continue d'écrire l'histoire des meilleurs marqueurs de l'Euroleague. Après avoir passé Juan Carlos Navarro, deux autres légendes apparaissent à sa portée : Nando De Colo et Vassilis Spanoulis.

Avec 25 points, 8 rebonds et 4 interceptions dans la victoire de Monaco face au Zalgiris, Mike James est devenu le 3e meilleur marqueur de l’EuroLeague avec 4 171 points, dépassant Juan Carlos Navarro (4 152 points).

Une course folle dans le Top 3

La course au titre de meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague pourrait être palpitante et chamboulée à plusieurs reprises. Tout d’abord, Nando De Colo (actuel 2e avec 4 372 points) devrait dépasser Vassilis Spanoulis (actuel 1er avec 4 455 points) dans sept journées s’il maintient sa moyenne de points (13,4 par match) et ne se blesse pas, soit potentiellement lors de la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade le 9 janvier prochain.

Un peu plus tard dans la saison, Mike James pourrait à son tour dépasser Vassilis Spanoulis dans quinze journées s’il maintient sa moyenne de points (19,1 par match) et ne se blesse pas, soit potentiellement lors de la réception de… l’Etoile Rouge le 7 mars prochain.

Qui finira premier en fin de saison ?

Si Nando De Colo et Mike James jouent le même nombre de matchs jusqu’en fin de saison, et gardent leurs moyennes de points actuelles, Nando De Colo finirait à la première place en fin de saison avec 80 points d’avance. Afin de dépasser Nando au finish (qui a déjà loupé 3 matches d’EuroLeague cette saison), il faudrait donc que le meneur de Monaco joue 4/5 matchs de plus sur les 21 journées restantes.