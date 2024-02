Minnesota de nouveau seul en tête

Les Minnesota Timberwolves ont repris seuls la tête de la conférence Ouest en s’imposant 110 à 101 contre Memphis ce mercredi 28 février.

Après leur victoire contre San Antonio, les joueurs de Chris Finch se sont logiquement imposés face à une franchise qui vit une saison de transition jouée sans sa star Ja MoRant. Rudy Gobert a été plus plus discret qu’à l’accoutumée avec 8 points à 3/4 aux tirs, 8 rebonds, 2 contres et 3 balles perdues en 27 minutes. Surtout, le pivot français a terminé avec le pire +/- de sa formation (-16), notamment à cause du 14-0 initial pour les visiteurs.

Minnesota est premier de la conférence Ouest avec 42 victoires en 59 matches. Mais Oklahoma City pourrait revenir à sa hauteur ce jeudi en s’imposant contre San Antonio lors du duel très attendu entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama.