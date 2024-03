Monaco : Alpha Diallo de retour, une cérémonie pour honorer Mike James en avant-match

Absent depuis dix jours, et la victoire à Dunkerque le dimanche 10 mars, Alpha Diallo s’apprête à retrouver les parquets. Après avoir manqué le déplacement à Berlin, permettant à Terry Tarpey de goûter à l’EuroLeague, et le décevant Top 8 de Coupe de France en raison d’une légère blessure au mollet, l’international guinéen a été déclaré apte pour le service ce mercredi contre Milan.

De retour à l’entraînement individuel dimanche à Trélazé, il a renoué avec les séances collectives à Gaston-Médecin. Idem pour Jordan Loyd, utilisé 13 minutes contre Nanterre samedi et ménagé face à Strasbourg en demi-finale : toujours en délicatesse avec son dos, il devrait disputer son premier match d’EuroLeague depuis sa démonstration à Bologne le 9 février (24 points en 26 minutes).

« Il faut se remobiliser »

Face à l’Olimpia, l’AS Monaco voudra tout à la fois effacer la désillusion de Trélazé et entretenir sa formidable dynamique européenne, où elle reste sur huit victoires d’affilée en EuroLeague. « Il faut se remobiliser », exprime le capitaine Yakuba Ouattara. « Il est important de retrouver au plus vite le goût de la victoire pour digérer la déception de la Coupe de France. Nous visons le plus haut possible dans ce classement de l’Euroleague. Milan n’est pas au mieux en ce moment, mais cette équipe a du métier, des joueurs de talent, et n’aura rien à perdre face à nous. Nous sommes à la maison, c’est à nous de faire le boulot pour poursuivre la série. »