Monaco – ASVEL : un 1/8e aux allures de finale… avant de se retrouver à la Leaders Cup ?

Monaco – ASVEL, cela aurait pu être une finale, comme la saison dernière. Mais pour l’édition 2024 de la Coupe de France, il s’agira seulement d’un 1/8e de finale ! Le tirage au sort sans tête de série, réalisé par l’ancien joueur des deux formations Amara Sy, a accouché d’une affiche de rêve qui se jouera dans l’anonymat d’un mardi à 20h. Quoi qu’il en soit, cette saison, les deux clubs français d’EuroLeague se sont rencontrés à trois reprises, pour une même issue : une victoire monégasque (deux en championnat, une en EuroLeague).

Une semaine jour pour jour après la dernière victoire de l’ASM sur Villeurbanne en Betclic ÉLITE, les deux équipes retrouvent Gaston-Médecin pour une rencontre couperet cette fois. Si la Roca Team sera au complet pour ce nouveau choc hexagonal, l’ASVEL pourra cette fois compter sur son vétéran Nando De Colo.

« Nous savons que ce tour sera disputé. Le retour de Nando De Colo est un atout important pour l’ASVEL, note l’entraîneur monégasque Sasa Obradovic sur le site du club. Nous attaquons l’un des buts de la saison, la Coupe de France. Nous souhaitons remporter ce trophée comme la saison passée, et nous allons devoir disputer un match très sérieux et très complet pour passer ce tour contre une équipe 2ème du championnat et dont l’effectif est capable d’inquiéter n’importe qui. »

Inquiéter n’importe qui… sauf peut-être Monaco cette saison. L’ASVEL n’a jamais démérité dans ses rencontres face au leader du championnat, mais a toujours semblé un cran en dessous malgré tout. Depuis sa défaite sur le Rocher il y a sept jours, Villeurbanne a malgré tout pu se rassurer en livrant une belle prestation face à la JL Bourg, avec notamment une certaine rigueur et dureté défensive : « On a montré qu’on peut défendre, il faut désormais qu’on le montre plus souvent », souhaitait Charles Kahudi après la victoire contre le voisin bressan.

« C’est un match capital quand on affronte l’ASVEL, il y a toujours une rivalité. » Petr Cornelie, ailier-fort de Monaco

Une première rencontre couperet cette saison entre Monaco et l’ASVEL, avant peut-être de se retrouver quelques jours plus tard à la Leaders Cup à Saint-Chamond. Cette fois, il ne pourra s’agir que d’une finale.