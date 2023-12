Monaco « sur une autre planète », l’ASVEL, Paris et Bourg « sur un pied d’égalité » : la hiérarchie vue par Tuomas Iisalo

Betclic ÉLITE - À l'issue de la défaite de Paris à Bourg-en-Bresse samedi soir, l'entraîneur francilien Tuomas Iisalo a détaillé sa vision du championnat : Monaco loin devant, le reste du monde derrière.

On dira que c’était le révélateur du mois de décembre. Injouable en EuroCup jusque-là, auteur également du meilleur début de saison (et de loin !) de son histoire, le Paris Basketball avait un triptyque de haute montagne à négocier pour terminer l’automne.

Un col de hors-catégorie, à Monaco, puis deux cols de première catégorie, la réception de l’ASVEL et un déplacement à Bourg-en-Bresse, soit les trois autres membres du Top 4. Au final, si le bilan comptable est négatif (1v-2d), le contenu est plutôt conforme à ce que l’on attendait de l’équipe parisienne. Fréquemment considérée comme le concurrent majeur de la Roca Team, elle n’est pourtant pas encore de taille à rivaliser avec le champion de France (62-84), malgré son intensité hors du commun et son jeu atypique, largement basé sur la vitesse de ses arrières. Pour l’instant, Paris se classe dans le peloton des outsiders, à hauteur de Villeurbanne (92-87) et de la JL (81-83). C’est ce que voulait retenir l’entraîneur Tuomas Iisalo, interrogé samedi dernier à Ékinox sur les enseignements tirés de ce triptyque. Le Finlandais considère que l’ASM est « sur une autre galaxie », loin devant ses trois poursuivants.

« Aucune comparaison possible entre Monaco et n’importe quelle autre équipe »

« On a beaucoup appris au cours de ces trois matchs. C’est quand on affronte les meilleures équipes que l’on tire le plus d’enseignements sur soi-même. Tous ces matchs-là ont donné lieu à des situations différentes. C’était difficile à Monaco puisque l’on venait d’intégrer Justin Simon et de perdre Michael Kessens et Enzo Shahrvin. Contre l’ASVEL, on avait déjà un peu plus de stabilité et on a abordé le match de Bourg dans une bonne situation. La rencontre à Monaco a été l’une de nos pires performances de la saison, j’ai trouvé qu’ils étaient sur une galaxie différente de la nôtre. À ce stade de la saison, il n’y a aucune comparaison possible entre eux et n’importe quelle équipe dans le championnat. Contre l’ASVEL, nous avons connu quelques très bons passages quand on a déroulé notre jeu. Un peu comme à Bourg, à la différence près que l’on a fini par perdre… Je pense que ces trois équipes sont pratiquement sur un pied d’égalité et que Monaco est sur une autre planète. »