Monaco toujours diminué avant de retrouver Paris

À l’approche du déplacement à Paris, l’AS Monaco Basket avance avec les mêmes incertitudes que ces derniers jours. Comme à Valence, Nancy ou encore face à Gravelines-Dunkerque, la Roca Team pourrait une nouvelle fois devoir composer sans Daniel Theis, tandis que Yoan Makoundou reste indisponible. Un paramètre loin d’être anodin avant d’affronter une équipe parisienne réputée pour sa présence au rebond offensif, même si ce secteur a un peu moins fait la différence ces dernières semaines, les adversaires s’étant davantage adaptés.

Encore des incertitudes dans la raquette monégasque

Mardi soir, lors de la large victoire contre Gravelines-Dunkerque (101-82), Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) et Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) avaient déjà été laissés au repos en tribunes. Une situation qui pourrait se répéter jeudi, comme l’a indiqué le club de la Principauté sur son site officiel.

« Daniel va de mieux en mieux. On ne peut cependant pas encore dire avec précision quand est-ce qu’il pourra effectuer son retour. Yoan continue le travail pour revenir en pleine forme, nous l’attendons pour la fin de semaine », a expliqué l’entraîneur monégasque Vassilis Spanoulis.

Si l’évolution de Daniel Theis reste encourageante, aucune garantie n’existe quant à sa présence pour ce rendez-vous européen. Pour Yoan Makoundou, le forfait semble en revanche acté, ce qui continue de réduire les options intérieures de Monaco.

PROFIL JOUEUR Daniel THEIS Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 203 cm Âge: 33 ans (04/04/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 10 #71 REB 5,3 #18 PD 0,7 #206

Un défi physique face à Paris

Cette absence prolongée tombe au moment de retrouver Paris, l’une des équipes les plus agressives au rebond offensif en EuroLeague. Même si la formation parisienne a légèrement vu ses chiffres baisser récemment dans ce domaine, elle reste un test majeur pour une Roca Team privée de profondeur dans la peinture. Sans Theis ni Makoundou, Vassilis Spanoulis utilise énormément l’ancien Parisien Kevarrius Hayes et se retrouve à décaler Nikola Mirotic, Jaron Blossomgame et Alpha Diallo de postes. Ces deux derniers ont longtemps jouer les intérieurs dans le succès de jeudi dernier à Valence.

Déjà confronté à un calendrier dense, Monaco doit gérer les organismes tout en maintenant sa dynamique. Malgré ces absences, les Monégasques restent sur une série impressionnante de neuf victoires toutes compétitions confondues et abordent ce déplacement avec confiance, mais aussi vigilance.

Toujours la gestion des forces en fil rouge

Comme face à Nancy, où certains cadres avaient été ménagés, la gestion des rotations sera encore au cœur des choix du staff. Avec ou sans Daniel Theis, l’AS Monaco cherchera à imposer son rythme et son collectif pour compenser les manques dans la raquette et continuer à exister face à une équipe parisienne qui vit une deuxième saison délicate sur la scène européenne.

Le match débutera à 20h45 et sera à suivre en direct et gratuitement sur TV Monaco – disponible sur : Freebox (Canal 900), Bouygues (Canal 500), Orange (Canal 400), SFR (Canal 511), Canal + (Canaux 125 et 135), Molotov TV).