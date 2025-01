Monaco toujours sans Élie Okobo face au Real Madrid

Touché au talon, et absent depuis le déplacement à l’Étoile Rouge de Belgrade le 17 janvier, Elie Okobo (1,91 m, 27 ans) ne sera pas de retour vendredi pour la réception du Real Madrid. L’arrière de l’AS Monaco est forfait pour la rencontre.

Sachant qu’il est suspendu pour le match contre Gravelines-Dunkerque dimanche, suite à son doigt d’honneur contre l’arbitre Freddy Lepercq, le Bordelais est désormais espéré pour le voyage à Vitoria mercredi prochain.

Loyd toujours out

Par ailleurs, Jordan Loyd est lui aussi toujours absent. Touché aux ischios, l’Américain ne reviendra pas avant la Leaders Cup. « Jordan et Elie vont nous manquer offensivement, mais ça fait partie des aléas d’une saison », reconnait Matthew Strazel. « Le Real est en grande forme, ils remontent au classement. Une défaite signifierait qu’on serait à égalité avec eux, ce n’est pas ce qu’on veut. On veut réagir, montrer un autre visage et réaliser une série. On a analysé le jeu du Real. Nous avons établi un plan de jeu qui se doit de respecter. On va tout donner pour remporter ce match. C’est à cette période la saison qu’on reconnaît les grosses équipes. »